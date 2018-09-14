Владимир Гройсман: «Из серьезного бизнеса животным не помогает никто»
Руководитель компании «Зоозащита-НН» Владимир Гройсман в проекте Руслана Станчева «Герои Волги» рассказал о серийных убийцах, уроках сострадания и жадности нижегородских бизнесменов
Руководитель компании «Зоозащита-НН» Владимир ГройсманФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Владимир Гройсман: «Из серьезного бизнеса животным не помогает никто»
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