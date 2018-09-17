2018-09-17T10:40:05+03:00
Общество

Прогноз погоды в Нижнем Новгороде на 17-21 сентября: Похолодание и дожди

Столбики термометров будут показывать не выше +16
Юлия ИСАЕВА
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Прогноз погоды в Нижнем Новгороде на 17-21 сентября: Похолодание и дождиПрогноз погоды в Нижнем Новгороде на 17-21 сентября: Похолодание и дождиФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Прошедшие выходные были теплыми. Надеемся, все успели сполна насладиться солнышком, потому что в ближайшие дни его будет очень мало. Синоптики прогнозируют довольно-таки прохладную рабочую неделю в Нижнем Новгороде. Но есть вероятность, что в субботу и воскресенье в столицу Приволжья снова вернется тепло.

Сегодня, 17 сентября, ожидается до +16 градусов днем и до +6 ночью. До обеда небо будет пасмурным, а ветер – сильным (до 6,3 метров в секунду). К вечеру выглянет солнышко, а ветер стихнет. Не смотря на то, что в воздухе будет чуть больше 15 градусов, ощущаться они будут не выше 10.

Во вторник, 18 сентября, с самого утра на Нижний Новгород обрушится дождь. К счастью, он будет не сильным. Температура воздуха составит +14, а ночью - +10. Как и в понедельник, солнышко выглянет из-за туч только к вечеру.

В середине неделе синоптики обещают облачную погоду. В среду дождь и солнышко поменяются местами: утром небо будет спокойным и облачным, а ближе к ночи начнут выпадать осадки. Столбики термометра продолжат показывать около +16 днем и +11 ночью.

В четверг, 20 сентября, будет чуть теплее, однако солнышка не будет вообще. В утренние часы нижегородцы будут попадать под небольшие дожди, а вечером на небе будут тучи. Скорость ветра не превысит 3,4 метров в секунду.

В пятницу и в выходные синоптики обещают возвращение тепла. В последний рабочий день прогреется до +21, дождь прекратится. Утром будет пасмурно, а вечером ясно.

В субботу и воскресенье дождей не будет. Солнышко и облака будут постепенно меняться ролями, а столбики термометров будут показывать около +23.

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