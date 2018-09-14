2018-09-14T15:36:01+03:00
Общество

Теплоэнерго опубликовало список 100 недобросовестных потребителей

С начала 2018 года Теплоэнерго подало 1 103 исковых заявления о взыскании задолженности на сумму более 323 миллионов рублей
Светлана СТРОКАН
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Фото:АО "Теплоэнерго". АО «Теплоэнерго» опубликовало список потребителей, которые по состоянию на 1 сентября 2018 года систематически нарушают платежную дисциплинуФото:АО "Теплоэнерго". АО «Теплоэнерго» опубликовало список потребителей, которые по состоянию на 1 сентября 2018 года систематически нарушают платежную дисциплину
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АО «Теплоэнерго» опубликовало список потребителей, которые по состоянию на 1 сентября 2018 года систематически нарушают платежную дисциплину и при этом не предпринимают мер для реструктуризации и погашения долгов. Ознакомиться с перечнем неплательщиков и суммами задолженности можно на сайте компании в разделе «Потребителям/Информация о задолженности».

Работа по погашению задолженности строится различными способами. Сначала должнику предлагается реструктуризировать долг. Большая часть потребителей начинает погашать задолженность на этом этапе. Но есть ряд должников, которые продолжают не оплачивать поставленные им ресурсы. С начала 2018 года Теплоэнерго подало 1 103 исковых заявления о взыскании задолженности на сумму более 323 млн рублей. Если должник продолжает не платить, Теплоэнерго вынуждено применять принудительные меры взыскания: арест счетов и имущества должника, привлечение руководителей к субсидиарной и уголовной ответственности. За прошедший год компания подала 17 заявлений в правоохранительные органы о возбуждении уголовных дел в отношении руководителей организаций-должников, по четырем из них уже возбуждены уголовные дела, в ближайшее время состоится первое судебное заседание по одному из таких дел.

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