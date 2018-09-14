В Нижегородской области мужчина мастурбировал, наблюдая за детьми
Вопиющий случай произошел на Бору в Нижегородской области. Местный житель стал свидетелем того, как неизвестный мастурбировал, из-за кустов наблюдая за маленькими девочками.
Житель Бора задержал мужчину, который мастурбировал, наблюдая за девочками.
Мужчина увидел его с балкона своего. Неприятное действо продолжалось не менее двадцати минут. И все это время, по словам Артема Шевченкова, извращенец посматривал на девочек, которые во время перемены гуляли во дворе школы №1.
Борчанин наблюдал за извращенцем с балкона своей квартирыФото: СОЦСЕТИ
Во вторник, 11 сентября, в 15:00 бдительный борчанин задержал неприятного типа на территории школы. Тот скрывался в густых зарослях, где занимался своим любимым делом - мастурбировал, наблюдая за детьми.
- При задержании пытался скрыться на своем старом велосипеде, но после применения физической силы оставил попытки к бегству и был передан сотрудникам ДПС, - сообщил Шевченков на своей странице в соцсети «Вконтакте».
С собой у задержанного была удавкаФото: СОЦСЕТИ
Позже выяснилось, что задержанным оказался житель Неклюдово Андрей Наместников. С собой у него была удавка с деревянными ручками.
- Он болен. В прошлом наводил кошмар на жителей поселка Неклюдово и уже отбывал срок! - добавил мужчина, поймавший асоциального типа. - Я считаю, что таким не место в нашем обществе.
Бдительный мужчина сдал задержанного сотрудникам ДПСФото: СОЦСЕТИ
Подписчики завалили борчанина благодарностями.
- Спасибо вам за бдительность! – написала Юлия Быстрова.
- Побольше бы таких бдительных людей, - добавила Ксения Елькина.
- Изолировать его надо! - считает Дмитрий Осунов.