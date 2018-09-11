«Люди, вы где? Обратите внимание на нас!»: В долгострое на Тимирязева появились первые жильцы

СЕГОДНЯ 16:45 2018-09-11T16:45:19+03:00

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Вчера на замороженной стройке в многоэтажке на улице Тимирязева появилась очень интересная композиция. Обманутые дольщики, ожидающие свои квартиры уже несколько лет, устроили настоящее новоселье в родных стенах.

Так как заселиться самим у них нет возможностей, то нижегородцы отправили туда свои копии. Новые «жильцы» уже отлично обустроились: развесили сушиться белье на веревках, улыбнулись прохожим и гуляют на балконах.

Такое развитие событий очень удивило проходящих мимо людей. Они останавливались, фотографировали происходящее.

В долгострое на Тимирязева появились первые жильцыФото: Юлия ИСАЕВА

Этот дом входит в квартал «Европейский». Застройщик - ООО «КвартСтрой-НН», он же застраивал «Новинки Смарт Сити». Дольщики, купившие в свое время там квартиры, прокомментировали свой поступок в соцсетях.

- Это наш дом. Мы будем жить в нем! Несмотря и вопреки в ЖК Квартал Европейский заселились первые жильцы. Отпраздновав новоселье, семьи с детьми обустраивают свой быт, с надеждой смотря в будущее. Теперь дома на ул. Тимирязева полностью отвечают понятию «жилой дом». Только вот смогут ли там реально жить люди, это большой вопрос, - написали нижегородцы.

- Неужели так можно? Семьи с детьми страдают. Люди, вы где? Обратите внимание на нас! – прокомментировала Юлия Мартынова.

Напомним, в июне 2017 года на компанию «Квартстрой Центр», занимающуюся строительством жилого комплекса «Новинки Смарт Сити» в Богородском районе, завели уголовное дело. Первоначальный срок передачи дольщикам построенного жилья был установлен в 4 квартале 2015 года, который неоднократно переносился.

12 октября 2017 года суд продлил срок заключения генеральному директору этой строительной компании. Он и его партнер по бизнесу были арестованы по подозрению в привлечении денежных средств дольщиков с нарушением законодательства РФ об участии в долевом строительстве.

В феврале «Комсомолка» сообщала, что достройкой проблемного жилого комплекса «Новинки Smart City» займется ПАО «Орелстрой».