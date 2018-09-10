Стая синичек разбилась о торговый центр в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 10:45 2018-09-10T11:22:46+03:00

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В пятницу, 7 сентября, нижегородцы были шокированы увиденным: синицы полуживые падали на дорогу и умирали прямо на глазах прохожих. Маленькие птички буквально усеяли дорогу возле торгового центра «Муравей» на Рождественской.

- У меня руки трясутся от увиденного, - написала в социальной сети Ksusha White.

- Как жалко птичек! – поддержала Оксана Герасимова.

Но причина массовой гибели птиц оказалась еще более ужасной.

- Началась осенняя миграция птиц, в этот день стая синичек летела в поисках лучшей жизни, но на у них стояло большое офисное здание. Яркое солнце, в окнах отражается голубое небо и облака. Птицы просто не увидели зеркала. Они видели небо и облака. В результате стая влетела в стекла, - рассказала «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» руковдитель экологического центра «Дронт» Асхат Каюмов.

В социальных сетях нижегородцы написали/, что в прошлом году птицы тоже разбивались на том же месте. Подтвердили их слова и в «Дронте».

- Каждый год мы говорим, что об этот офисный центр бьются птицы. В этом году мы хотим заставить контрольные органы поработать и направим в Комитет по охране животного мира, Госохотнадзор письмо, - возмущается Асхат Каюмов.

По словам Асхата Каюмова, такой массовой гибели птиц в Нижнем Новгороде еще не было. До этого разбивались лишь несколько птиц.

- По законодательству, хозяйствующий субъект обязан принимать меры по защите животного мира, - решительно заявил Асхат Каюмов. – Пусть затеняют окна, сделают их не зеркальными, нарисуют на стеклах хищников, поставят динамики, из которых будет доносится крик ястреба и отпугивать птиц – мне все равно. Но они должны что-то сделать.