2018-09-07T13:54:29+03:00
Общество

Куда пойти на выходные 8 и 9 сентября 2018 года в Нижнем Новгороде

Концерт группы Serebro, бесплатная экскурсия и датское кино
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Уже в эту субботу в Нижнем Новгороде выступят красотки из группы Serebro. Фото с сайта https://vk.com/serebroУже в эту субботу в Нижнем Новгороде выступят красотки из группы Serebro. Фото с сайта https://vk.com/serebroФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Лето подошло к концу, а в Нижнем Новгороде по выходным по-прежнему жарко. Предстоящий уикенд будет насыщенным в плане развлекательных мероприятий: два спортивных матча, несколько музыкальных концертов, множество выставок и хороших фильмов. Знакомьтесь, афиша на 8-9 сентября.

МУЗЕИ

«Движение к свету» (0+)

Нижегородский художественный музей представляет выставку произведений русских импрессионистов. В экспозиции - около 80 работ конца XIX-начала XX века из собраний Третьяковской галереи, Русского музея и еще пяти российских музеев. Там работы Коровина, Грабаря, Юона, а также Репина Серова, Кустодиева и других.

Где: Кремль,3

Когда: 29 августа-18 ноября

Почем: 250 рублей

«Горький. Модернизм» (0+)

Масштабный выставочный проект Арсенала посвящен архитектуре и искусству города Горького в 1960-е годы. На выставке представлены живопись и скульптура горьковских художников из коллекции Нижегородского государственного художественного музея (Валентин Любимов, Игорь Корнев, Михаил и Владимир Холуевы, Олег Бордей, Ким Шихов); архивные материалы, планы и фотографии горьковской архитектуры 1960-х; технические достижения города, оформленные художником Александром Лавровым, и фильм Горьковского телевидения «Посмотри на город» Юрия Беспалова, Игоря Кузнецова и Юрия Адрианова.

Где: Кремль,6 (правое крыло)

Когда: до 21 октября

Почем: 200 рублей (взрослым), 100 рублей (студентам и пенсионерам)

Выставка Василия Власова (0+)

Галерея «Ардженто» приглашает на выставку художника Василия Власова. Уникальность его как творца заключается в том, что он не боится выходить за пределы обозначенных норм и установок. Пересекая рубеж логики, художник устремляется в синестезические глубины. Связывая музыку и живопись, объединяя предмет и абстракцию, автор словно киркой прорубает отвесную стену логики.

Где: улица Минина,17

Когда: 22 августа-30 сентября

Почем: 150 рублей

ТЕАТР

Уроки актерского мастерства

Давно мечтали попробовать себя в качестве актера? Тогда вам на открытый урок актерского мастерства в ЦТМ! Причем поучаствовать в затее могут как дети, так и взрослые (для каждой возрастной группы - свое занятие). Не забудьте захватить сменные обувь и одежду. Записаться на урок можно по телефону 413-44-06.

Где: Варварская улица, 32 (второй этаж, левое крыло)

Когда: 9 сентября, в 15:00 - для детей от 8 лет и подростков, в 17:00 - для взрослых

Почем: бесплатно

«Невероятная лесная история» (0+)

Планетарий приглашает на спектакль для детей дошкольного и младшего школьного возраста. В лесу все считали Зайчика трусишкой. Но когда Белочке грозила опасность, он не испугался самого Волка, потому что настоящий друг всегда готов прийти на помощь. Ведь «сам - погибай, а товарища - выручай!».

Продолжительность - 50 минут.

Где: Революционная улица, 20

Когда: 8 сентября, 10:00, 11:30

Почем: 250 рублей

КИНО

«Орленок» представляет

Анимационное фэнтези (Россия, 6+) «Принцесса и дракон»

Когда: 8 сентября, 10:30; 9 сентября, 10:30

Почем: 150 рублей

Семейный приключенческий фильм «Белль и Себастьян: друзья навек» (Франция, 6+)

Когда: 8 сентября, 12:00; 9 сентября, 12:00

Почем: 150 рублей

Аниме «Тайная жизнь пингвинов» (Япония, 6+)

Когда: 8 сентября, 14:00; 9 сентября, 14:00

Почем: 150 рублей

Драма «История одного назначения» (Россия, 12+)

Когда: 8 сентября, 16:15, 19:45; 9 сентября, 16:15, 19:45

Почем: 200 рублей

Документальный фильм «После лета» (Россия, 16+)

Когда: 8 сентября, 18:30; 9 сентября, 18:30

Почем: 200 рублей

Где: Большая Покровская улица, 39а

Датское кино в Арсенале (18+)

Зрителям покажут «Ключ, дом, зеркало» режиссера Микаэля Ноэра. Пожилые супруги Лили и Макс ожидают гостей: дочь с мужем и внуками. Идиллия нарушается тем, что Макс перенес инсульт, и декорацией для семейной встречи служат интерьеры дома престарелых. В жизни Лили нет ничего, кроме заботы о супруге, но все меняется, когда появляется новый замечательный сосед - шведский летчик-холостяк, который играет на трубе...

Фильм демонстрируется на языке оригинала с субтитрами.

Где: Кремль,6 (левое крыло)

Когда: 8 сентября, 15:00

Почем: 150 рублей (при покупке на сайте Арсенала или льготного билета - 100 рублей)

КОНЦЕРТЫ

День пивоварни «Волга» (18+)

Местная пивоварня устраивает тусовку в честь своего дня рождения. Хэдлайнер праздника - группа Serebro во главе с красавицей Ольгой Серябкиной. Вместе с ними на сцену поднимутся нижегородские кавер-группы и диджеи, которые зарядят гостей позитивными музыкальными ритмами и создадут атмосферу веселья и праздника. В программе также заявлено специальное шоу от чирлидеров ХК «Торпедо».

Где: Воротынская улица,3

Когда: 8 сентября, 16:00

Почем: 100 рублей

Новый альбом группы СБПЧ (12+)

Альбом «Мы не спали, мы снились» - билет в настоящее приключение: от поп-хитов до погружения в психоделическое техно. Под эти песни можно прыгать на батуте, завтракать, смотреть на закат, скакать на лошади и просто валяться в кровати выходные напролет. У каждого приключение будет свое.

Где: Milo Concert Hall (улица Родионова,4)

Когда: 8 сентября, 19:00

Почем: 1200-1800 рублей

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

«Нижний Новгород» VS «Спартак-2» (0+)

Наставники Дмитрия Черышева сразятся с игроками «Спартака-2» в десятом туре ФНЛ.

Напомним, что входные группы открываются за два часа до начала матча (в 14:00). На площади между 2 и 3 гейтами на территории стадиона фанатов будет ждать праздничная программа, в том числе выступление нижегородской группы Jack Daniel's Time.

Где: улица Бетанкура, 1 (стадион «Нижний Новгород»)

Когда: 8 сентября, 16:00

Почем: 200-1500 рублей

«Торпедо» VS «Барыса» (0+)

Любители хоккея приглашаются на домашнюю встречу нижегородского «Торпедо» с «Барысом» (Астана).

Где: проспект Гагарина,29 (КРК «Нагорный»)

Когда: 9 сентября, 17:30

Почем: 400-1650 рублей

ВСЯКОЕ

Экскурсия «Грани горьковского модернизма» (0+)

Арсенал продолжает серию открытых экскурсий «Время модернизма». В этот раз нижегородцев ждет встреча, которую проведет замруководителя Управления госохраны объектов культурного наследия Нижегородской области Игорь Петров. Экскурсия по застройке набережной Федоровского и отдельным постройкам Нижневолжской набережной познакомит как с «высокими» образцами архитектуры советского модернизма, созданными в городе Горьком в 60-е годы XX века, так и с «массовыми» объектами этого периода.

Где: около памятника Горькому на набережной Федоровского

Когда: 9 сентября, 11:00

Почем: бесплатно

Открытый микрофон Stand Up NN (18+)

Мероприятие для ценителей такого комедийного разговорного жанра как стендап. Хочешь увидеть, как рождается юмор? Тогда тебе сюда! Бронирование столиков по телефону 410-2-888.

Где: Большая Печерская,32

Когда: 9 сентября, 19:00

Почем: бесплатно

Танцевальная прогулка (6+)

Танцевальное событие Dance Walking для тех, кто любит музыку и движение в городском пространстве. Участники надевают наушники и гуляют-танцуют по городским улицам и площадям под общий плейлист. Скачать плейлист можно по ссылке https://yadi.sk/d/ruE4_0oUvsJzvg.

Где: центр Сормово, памятник Алексееву в начале Юбилейного бульвара

Когда: 8 сентября, 17:00

Почем: бесплатно

«Мальчишник» в клубе (18+)

Жаркая вечеринка проекта «Мальчишник» пройдет в новом формате. Главная особенность этой ночи - любой сможет не просто слушать и танцевать под любимые треки, но и смотреть их в live-версии от DJ SPY на самом большом экране города. Line-up: Spy (live) / 2R / Sunwalker.

Где: Milo Concert Hall (улица Родионова,4)

Когда: 8 сентября, 23:00

Почем: 200-400 рублей (девушкам вход свободный)

«Бизнес-регата 2018» (0+)

В Нижнем Новгороде стартует «VII Нижегородская бизнес-регата 2018. Волго-Окский этап». В этом году гоночная часть традиционной регаты состоится в акватории рек Волги и Оки, что позволит в полной мере насладиться парусами всем желающим с главных видовых площадок Нижнего Новгорода (Верхневолжской, Нижневолжской, Федоровского, Мещерской набережных).

Где: яхт-клуб «Лето» (Набережная гребного канала, 109)

Когда: 8 сентября, 11:00

Почем: бесплатно

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Арзамасе открылась третья воркаут-площадка
Нижегородские ученые получили 18 миллионов рублей на изучение рака
Нижегородское «Торпедо» сразится с подмосковным «Витязем» 7 сентября
Чрезвычайная пожароопасность сохранится в Нижегородской области еще неделю
Конкурс на капремонт водопроводов и канализации объявлен в Нижнем Новгороде
Нижегородец получил 4,5 года колонии за комментарии в онлайн-эфире
Тарифы на ЖКХ проверят в Дзержинске после жалоб горожан
Глеб Никитин назвал три беды муниципального транспорта в Нижегородской области
Глеб Никитин проверил ход работ по реконструкции малой чаши бассейна в СДЮШОР «Заря»
Специалисты выяснили, почему брусчатка на тротуаре у «Нитела» все время проваливается
В Нижегородской области издали книгу об истории Горьковского областного студенческого строительного отряда
В Нижегородской области разыскивают 34-летнего Сергея Авдошина
Кальянную «Обнял» на Рождественской закрыли из-за антисанитарии
Во дворах на улице 40 лет Победы появились 100 новых парковочных мест
Общественный совет при министерстве имущества Нижегородской области выбрал председателя
Госдолг Нижегородской области составляет более 65 миллиардов рублей
Глеб Никитин: «Будем активно привлекать предприятия НХП к благоустройству и развитию исторических центров»
Доходы консолидированного бюджета Нижегородской области выросли на 8%
В Спасском районе на пожаре в частном доме погиб пенсионер