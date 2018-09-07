Куда пойти на выходные 8 и 9 сентября 2018 года в Нижнем Новгороде
Лето подошло к концу, а в Нижнем Новгороде по выходным по-прежнему жарко. Предстоящий уикенд будет насыщенным в плане развлекательных мероприятий: два спортивных матча, несколько музыкальных концертов, множество выставок и хороших фильмов. Знакомьтесь, афиша на 8-9 сентября.
МУЗЕИ
«Движение к свету» (0+)
Нижегородский художественный музей представляет выставку произведений русских импрессионистов. В экспозиции - около 80 работ конца XIX-начала XX века из собраний Третьяковской галереи, Русского музея и еще пяти российских музеев. Там работы Коровина, Грабаря, Юона, а также Репина Серова, Кустодиева и других.
Где: Кремль,3
Когда: 29 августа-18 ноября
Почем: 250 рублей
«Горький. Модернизм» (0+)
Масштабный выставочный проект Арсенала посвящен архитектуре и искусству города Горького в 1960-е годы. На выставке представлены живопись и скульптура горьковских художников из коллекции Нижегородского государственного художественного музея (Валентин Любимов, Игорь Корнев, Михаил и Владимир Холуевы, Олег Бордей, Ким Шихов); архивные материалы, планы и фотографии горьковской архитектуры 1960-х; технические достижения города, оформленные художником Александром Лавровым, и фильм Горьковского телевидения «Посмотри на город» Юрия Беспалова, Игоря Кузнецова и Юрия Адрианова.
Где: Кремль,6 (правое крыло)
Когда: до 21 октября
Почем: 200 рублей (взрослым), 100 рублей (студентам и пенсионерам)
Выставка Василия Власова (0+)
Галерея «Ардженто» приглашает на выставку художника Василия Власова. Уникальность его как творца заключается в том, что он не боится выходить за пределы обозначенных норм и установок. Пересекая рубеж логики, художник устремляется в синестезические глубины. Связывая музыку и живопись, объединяя предмет и абстракцию, автор словно киркой прорубает отвесную стену логики.
Где: улица Минина,17
Когда: 22 августа-30 сентября
Почем: 150 рублей
ТЕАТР
Уроки актерского мастерства
Давно мечтали попробовать себя в качестве актера? Тогда вам на открытый урок актерского мастерства в ЦТМ! Причем поучаствовать в затее могут как дети, так и взрослые (для каждой возрастной группы - свое занятие). Не забудьте захватить сменные обувь и одежду. Записаться на урок можно по телефону 413-44-06.
Где: Варварская улица, 32 (второй этаж, левое крыло)
Когда: 9 сентября, в 15:00 - для детей от 8 лет и подростков, в 17:00 - для взрослых
Почем: бесплатно
«Невероятная лесная история» (0+)
Планетарий приглашает на спектакль для детей дошкольного и младшего школьного возраста. В лесу все считали Зайчика трусишкой. Но когда Белочке грозила опасность, он не испугался самого Волка, потому что настоящий друг всегда готов прийти на помощь. Ведь «сам - погибай, а товарища - выручай!».
Продолжительность - 50 минут.
Где: Революционная улица, 20
Когда: 8 сентября, 10:00, 11:30
Почем: 250 рублей
КИНО
«Орленок» представляет
Анимационное фэнтези (Россия, 6+) «Принцесса и дракон»
Когда: 8 сентября, 10:30; 9 сентября, 10:30
Почем: 150 рублей
Семейный приключенческий фильм «Белль и Себастьян: друзья навек» (Франция, 6+)
Когда: 8 сентября, 12:00; 9 сентября, 12:00
Почем: 150 рублей
Аниме «Тайная жизнь пингвинов» (Япония, 6+)
Когда: 8 сентября, 14:00; 9 сентября, 14:00
Почем: 150 рублей
Драма «История одного назначения» (Россия, 12+)
Когда: 8 сентября, 16:15, 19:45; 9 сентября, 16:15, 19:45
Почем: 200 рублей
Документальный фильм «После лета» (Россия, 16+)
Когда: 8 сентября, 18:30; 9 сентября, 18:30
Почем: 200 рублей
Где: Большая Покровская улица, 39а
Датское кино в Арсенале (18+)
Зрителям покажут «Ключ, дом, зеркало» режиссера Микаэля Ноэра. Пожилые супруги Лили и Макс ожидают гостей: дочь с мужем и внуками. Идиллия нарушается тем, что Макс перенес инсульт, и декорацией для семейной встречи служат интерьеры дома престарелых. В жизни Лили нет ничего, кроме заботы о супруге, но все меняется, когда появляется новый замечательный сосед - шведский летчик-холостяк, который играет на трубе...
Фильм демонстрируется на языке оригинала с субтитрами.
Где: Кремль,6 (левое крыло)
Когда: 8 сентября, 15:00
Почем: 150 рублей (при покупке на сайте Арсенала или льготного билета - 100 рублей)
КОНЦЕРТЫ
День пивоварни «Волга» (18+)
Местная пивоварня устраивает тусовку в честь своего дня рождения. Хэдлайнер праздника - группа Serebro во главе с красавицей Ольгой Серябкиной. Вместе с ними на сцену поднимутся нижегородские кавер-группы и диджеи, которые зарядят гостей позитивными музыкальными ритмами и создадут атмосферу веселья и праздника. В программе также заявлено специальное шоу от чирлидеров ХК «Торпедо».
Где: Воротынская улица,3
Когда: 8 сентября, 16:00
Почем: 100 рублей
Новый альбом группы СБПЧ (12+)
Альбом «Мы не спали, мы снились» - билет в настоящее приключение: от поп-хитов до погружения в психоделическое техно. Под эти песни можно прыгать на батуте, завтракать, смотреть на закат, скакать на лошади и просто валяться в кровати выходные напролет. У каждого приключение будет свое.
Где: Milo Concert Hall (улица Родионова,4)
Когда: 8 сентября, 19:00
Почем: 1200-1800 рублей
СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
«Нижний Новгород» VS «Спартак-2» (0+)
Наставники Дмитрия Черышева сразятся с игроками «Спартака-2» в десятом туре ФНЛ.
Напомним, что входные группы открываются за два часа до начала матча (в 14:00). На площади между 2 и 3 гейтами на территории стадиона фанатов будет ждать праздничная программа, в том числе выступление нижегородской группы Jack Daniel's Time.
Где: улица Бетанкура, 1 (стадион «Нижний Новгород»)
Когда: 8 сентября, 16:00
Почем: 200-1500 рублей
«Торпедо» VS «Барыса» (0+)
Любители хоккея приглашаются на домашнюю встречу нижегородского «Торпедо» с «Барысом» (Астана).
Где: проспект Гагарина,29 (КРК «Нагорный»)
Когда: 9 сентября, 17:30
Почем: 400-1650 рублей
ВСЯКОЕ
Экскурсия «Грани горьковского модернизма» (0+)
Арсенал продолжает серию открытых экскурсий «Время модернизма». В этот раз нижегородцев ждет встреча, которую проведет замруководителя Управления госохраны объектов культурного наследия Нижегородской области Игорь Петров. Экскурсия по застройке набережной Федоровского и отдельным постройкам Нижневолжской набережной познакомит как с «высокими» образцами архитектуры советского модернизма, созданными в городе Горьком в 60-е годы XX века, так и с «массовыми» объектами этого периода.
Где: около памятника Горькому на набережной Федоровского
Когда: 9 сентября, 11:00
Почем: бесплатно
Открытый микрофон Stand Up NN (18+)
Мероприятие для ценителей такого комедийного разговорного жанра как стендап. Хочешь увидеть, как рождается юмор? Тогда тебе сюда! Бронирование столиков по телефону 410-2-888.
Где: Большая Печерская,32
Когда: 9 сентября, 19:00
Почем: бесплатно
Танцевальная прогулка (6+)
Танцевальное событие Dance Walking для тех, кто любит музыку и движение в городском пространстве. Участники надевают наушники и гуляют-танцуют по городским улицам и площадям под общий плейлист. Скачать плейлист можно по ссылке https://yadi.sk/d/ruE4_0oUvsJzvg.
Где: центр Сормово, памятник Алексееву в начале Юбилейного бульвара
Когда: 8 сентября, 17:00
Почем: бесплатно
«Мальчишник» в клубе (18+)
Жаркая вечеринка проекта «Мальчишник» пройдет в новом формате. Главная особенность этой ночи - любой сможет не просто слушать и танцевать под любимые треки, но и смотреть их в live-версии от DJ SPY на самом большом экране города. Line-up: Spy (live) / 2R / Sunwalker.
Где: Milo Concert Hall (улица Родионова,4)
Когда: 8 сентября, 23:00
Почем: 200-400 рублей (девушкам вход свободный)
«Бизнес-регата 2018» (0+)
В Нижнем Новгороде стартует «VII Нижегородская бизнес-регата 2018. Волго-Окский этап». В этом году гоночная часть традиционной регаты состоится в акватории рек Волги и Оки, что позволит в полной мере насладиться парусами всем желающим с главных видовых площадок Нижнего Новгорода (Верхневолжской, Нижневолжской, Федоровского, Мещерской набережных).
Где: яхт-клуб «Лето» (Набережная гребного канала, 109)
Когда: 8 сентября, 11:00
Почем: бесплатно