Куда пойти на выходные 8 и 9 сентября 2018 года в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 13:48 2018-09-07T13:54:29+03:00

Уже в эту субботу в Нижнем Новгороде выступят красотки из группы Serebro. Фото с сайта https://vk.com/serebro Фото: СОЦСЕТИ

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Лето подошло к концу, а в Нижнем Новгороде по выходным по-прежнему жарко. Предстоящий уикенд будет насыщенным в плане развлекательных мероприятий: два спортивных матча, несколько музыкальных концертов, множество выставок и хороших фильмов. Знакомьтесь, афиша на 8-9 сентября.

МУЗЕИ

«Движение к свету» (0+)

Нижегородский художественный музей представляет выставку произведений русских импрессионистов. В экспозиции - около 80 работ конца XIX-начала XX века из собраний Третьяковской галереи, Русского музея и еще пяти российских музеев. Там работы Коровина, Грабаря, Юона, а также Репина Серова, Кустодиева и других.

Где: Кремль,3

Когда: 29 августа-18 ноября

Почем: 250 рублей

«Горький. Модернизм» (0+)

Масштабный выставочный проект Арсенала посвящен архитектуре и искусству города Горького в 1960-е годы. На выставке представлены живопись и скульптура горьковских художников из коллекции Нижегородского государственного художественного музея (Валентин Любимов, Игорь Корнев, Михаил и Владимир Холуевы, Олег Бордей, Ким Шихов); архивные материалы, планы и фотографии горьковской архитектуры 1960-х; технические достижения города, оформленные художником Александром Лавровым, и фильм Горьковского телевидения «Посмотри на город» Юрия Беспалова, Игоря Кузнецова и Юрия Адрианова.

Где: Кремль,6 (правое крыло)

Когда: до 21 октября

Почем: 200 рублей (взрослым), 100 рублей (студентам и пенсионерам)

Выставка Василия Власова (0+)

Галерея «Ардженто» приглашает на выставку художника Василия Власова. Уникальность его как творца заключается в том, что он не боится выходить за пределы обозначенных норм и установок. Пересекая рубеж логики, художник устремляется в синестезические глубины. Связывая музыку и живопись, объединяя предмет и абстракцию, автор словно киркой прорубает отвесную стену логики.

Где: улица Минина,17

Когда: 22 августа-30 сентября

Почем: 150 рублей

ТЕАТР

Уроки актерского мастерства

Давно мечтали попробовать себя в качестве актера? Тогда вам на открытый урок актерского мастерства в ЦТМ! Причем поучаствовать в затее могут как дети, так и взрослые (для каждой возрастной группы - свое занятие). Не забудьте захватить сменные обувь и одежду. Записаться на урок можно по телефону 413-44-06.

Где: Варварская улица, 32 (второй этаж, левое крыло)

Когда: 9 сентября, в 15:00 - для детей от 8 лет и подростков, в 17:00 - для взрослых

Почем: бесплатно

«Невероятная лесная история» (0+)

Планетарий приглашает на спектакль для детей дошкольного и младшего школьного возраста. В лесу все считали Зайчика трусишкой. Но когда Белочке грозила опасность, он не испугался самого Волка, потому что настоящий друг всегда готов прийти на помощь. Ведь «сам - погибай, а товарища - выручай!».

Продолжительность - 50 минут.

Где: Революционная улица, 20

Когда: 8 сентября, 10:00, 11:30

Почем: 250 рублей

КИНО

«Орленок» представляет

Анимационное фэнтези (Россия, 6+) «Принцесса и дракон»

Когда: 8 сентября, 10:30; 9 сентября, 10:30

Почем: 150 рублей

Семейный приключенческий фильм «Белль и Себастьян: друзья навек» (Франция, 6+)

Когда: 8 сентября, 12:00; 9 сентября, 12:00

Почем: 150 рублей

Аниме «Тайная жизнь пингвинов» (Япония, 6+)

Когда: 8 сентября, 14:00; 9 сентября, 14:00

Почем: 150 рублей

Драма «История одного назначения» (Россия, 12+)

Когда: 8 сентября, 16:15, 19:45; 9 сентября, 16:15, 19:45

Почем: 200 рублей

Документальный фильм «После лета» (Россия, 16+)

Когда: 8 сентября, 18:30; 9 сентября, 18:30

Почем: 200 рублей

Где: Большая Покровская улица, 39а

Датское кино в Арсенале (18+)

Зрителям покажут «Ключ, дом, зеркало» режиссера Микаэля Ноэра. Пожилые супруги Лили и Макс ожидают гостей: дочь с мужем и внуками. Идиллия нарушается тем, что Макс перенес инсульт, и декорацией для семейной встречи служат интерьеры дома престарелых. В жизни Лили нет ничего, кроме заботы о супруге, но все меняется, когда появляется новый замечательный сосед - шведский летчик-холостяк, который играет на трубе...

Фильм демонстрируется на языке оригинала с субтитрами.

Где: Кремль,6 (левое крыло)

Когда: 8 сентября, 15:00

Почем: 150 рублей (при покупке на сайте Арсенала или льготного билета - 100 рублей)

КОНЦЕРТЫ

День пивоварни «Волга» (18+)

Местная пивоварня устраивает тусовку в честь своего дня рождения. Хэдлайнер праздника - группа Serebro во главе с красавицей Ольгой Серябкиной. Вместе с ними на сцену поднимутся нижегородские кавер-группы и диджеи, которые зарядят гостей позитивными музыкальными ритмами и создадут атмосферу веселья и праздника. В программе также заявлено специальное шоу от чирлидеров ХК «Торпедо».

Где: Воротынская улица,3

Когда: 8 сентября, 16:00

Почем: 100 рублей

Новый альбом группы СБПЧ (12+)

Альбом «Мы не спали, мы снились» - билет в настоящее приключение: от поп-хитов до погружения в психоделическое техно. Под эти песни можно прыгать на батуте, завтракать, смотреть на закат, скакать на лошади и просто валяться в кровати выходные напролет. У каждого приключение будет свое.

Где: Milo Concert Hall (улица Родионова,4)

Когда: 8 сентября, 19:00

Почем: 1200-1800 рублей

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

«Нижний Новгород» VS «Спартак-2» (0+)

Наставники Дмитрия Черышева сразятся с игроками «Спартака-2» в десятом туре ФНЛ.

Напомним, что входные группы открываются за два часа до начала матча (в 14:00). На площади между 2 и 3 гейтами на территории стадиона фанатов будет ждать праздничная программа, в том числе выступление нижегородской группы Jack Daniel's Time.

Где: улица Бетанкура, 1 (стадион «Нижний Новгород»)

Когда: 8 сентября, 16:00

Почем: 200-1500 рублей

«Торпедо» VS «Барыса» (0+)

Любители хоккея приглашаются на домашнюю встречу нижегородского «Торпедо» с «Барысом» (Астана).

Где: проспект Гагарина,29 (КРК «Нагорный»)

Когда: 9 сентября, 17:30

Почем: 400-1650 рублей

ВСЯКОЕ

Экскурсия «Грани горьковского модернизма» (0+)

Арсенал продолжает серию открытых экскурсий «Время модернизма». В этот раз нижегородцев ждет встреча, которую проведет замруководителя Управления госохраны объектов культурного наследия Нижегородской области Игорь Петров. Экскурсия по застройке набережной Федоровского и отдельным постройкам Нижневолжской набережной познакомит как с «высокими» образцами архитектуры советского модернизма, созданными в городе Горьком в 60-е годы XX века, так и с «массовыми» объектами этого периода.

Где: около памятника Горькому на набережной Федоровского

Когда: 9 сентября, 11:00

Почем: бесплатно

Открытый микрофон Stand Up NN (18+)

Мероприятие для ценителей такого комедийного разговорного жанра как стендап. Хочешь увидеть, как рождается юмор? Тогда тебе сюда! Бронирование столиков по телефону 410-2-888.

Где: Большая Печерская,32

Когда: 9 сентября, 19:00

Почем: бесплатно

Танцевальная прогулка (6+)

Танцевальное событие Dance Walking для тех, кто любит музыку и движение в городском пространстве. Участники надевают наушники и гуляют-танцуют по городским улицам и площадям под общий плейлист. Скачать плейлист можно по ссылке https://yadi.sk/d/ruE4_0oUvsJzvg.

Где: центр Сормово, памятник Алексееву в начале Юбилейного бульвара

Когда: 8 сентября, 17:00

Почем: бесплатно

«Мальчишник» в клубе (18+)

Жаркая вечеринка проекта «Мальчишник» пройдет в новом формате. Главная особенность этой ночи - любой сможет не просто слушать и танцевать под любимые треки, но и смотреть их в live-версии от DJ SPY на самом большом экране города. Line-up: Spy (live) / 2R / Sunwalker.

Где: Milo Concert Hall (улица Родионова,4)

Когда: 8 сентября, 23:00

Почем: 200-400 рублей (девушкам вход свободный)

«Бизнес-регата 2018» (0+)

В Нижнем Новгороде стартует «VII Нижегородская бизнес-регата 2018. Волго-Окский этап». В этом году гоночная часть традиционной регаты состоится в акватории рек Волги и Оки, что позволит в полной мере насладиться парусами всем желающим с главных видовых площадок Нижнего Новгорода (Верхневолжской, Нижневолжской, Федоровского, Мещерской набережных).

Где: яхт-клуб «Лето» (Набережная гребного канала, 109)

Когда: 8 сентября, 11:00

Почем: бесплатно