2018-09-06T14:51:06+03:00
Общество

Бетонное крыльцо рухнуло прямо на нижегородку

Часть дома упала на улице Ковалихинской
Юлия ДАНЧЕНКО
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Бетонное крыльцо рухнуло прямо на нижегородкуБетонное крыльцо рухнуло прямо на нижегородкуФото: Елена КОСТЮРИНА
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Вечером 5 сентября в доме №51 на по улице Ковалихинской неожиданно рухнула стена, подпирающая бетонный козырек над подъездом. По словам очевидцев, она чуть не придавила девушку, которая в этот момент звонила в домофон. К счастью, она успела отскочить.

Произошло это в час пик, около 18.00, когда люди возвращаются с работы домой. И вместо того, чтобы быстрее добраться до своих квартир, им пришлось стоять на улице - бетонная стена перекрыла вход в подъезд. И единственный путь лежал через окно квартиры на первом этаже.

Бетонное крыльцо рухнуло прямо на нижегородку Фото: Елена КОСТЮРИНА

Бетонное крыльцо рухнуло прямо на нижегородкуФото: Елена КОСТЮРИНА

- В 18.10 к нам поступило сообщение об угрозе обрушения железобетонного козырька над подъездом девятиэтажного панельного дома, - рассказали «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в МЧС по Нижегородской области.

На место происшествия выехала машина с двумя спасателями. Разбором небольшого завала они не занимались, но проконтролировали, что после демонтажа конструкции, угрозы для безопасности жителей нет.

Рухнувшую стену и бетонный козырек, который одной стороной опирался на эту стену, убрали с помощью экскаватора.

- Мы несколько раз обращались в ДУК, - ругаются жильцы пострадавшего дома. – В аварийном состоянии крыльцо находится давно, но никто его не ремонтировал.

- Повезло девчонке, а так и врачи бы уже не спасли, - причитала женщина, наблюдавшая за работой экскаватора.

«Комсомольская правда» - Нижний Новгород» обратилась за комментариями в Домоуправляющую компанию Нижегородского района, в чьем ведении находится этот дом.

Бетонное крыльцо рухнуло прямо на нижегородку Фото: Елена КОСТЮРИНА

Бетонное крыльцо рухнуло прямо на нижегородкуФото: Елена КОСТЮРИНА

- Причиной обрушения перегородки входной конструкции явилась усталость материалов, поскольку дом 1973 года постройки, - рассказали «Комсомолке» в ДУКе. - На III квартал этого года был запланирован ремонт входных групп – демонтаж старых железобетонных плит и установка новых облегченных металлических конструкций, о чем есть решение собственников дома, принятое на голосовании о видах текущего ремонта. На данный момент произведен полный демонтаж старых входных групп с применением спецтехники (крана), в самое ближайшее время начнется установка новых облегченных конструкций, внешний вид которых будет согласован с собственниками дома.

Вот так, благодаря стечению обстоятельств, работы по ремонту аварийного козырька действительно будут произведены в срок – остался последний месяц третьего квартала.

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