СЕГОДНЯ 16:30 2018-09-09T16:44:40+03:00

Явка на выборах губернатора Нижегородской области 2018 составила более 25 процентов Фото: Андрей ВОВК

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 9 сентября, на выборы губернатора Нижегородской области 2018 уже проголосовало 25,08 процентов жителей региона. Самыми активными стали жители Починковского района – 61,24 процента проголосовавших. Также активно голосуют в Дивеевском районе – 60,70 процентов, Лукояновском районе – 59,93 процента и Шаранговском районе – 55,72 процента.

.В Нижнем Новгороде лидером по количеству проголосовавших стал Автозаводский район. Здесь на избирательные участки пришли 16,08 процентов жителей. Далее следует Московский и Приокский районы.

Отдельно подсчитали в Избирательной комиссии и количество проголосовавших за депутата Госдумы. Здесь активность граждан немного ниже – 21,47 процентов. А за депутатов Законодательного собрания Нижегородской области нижегородцы совсем плохо голосуют. Явка составила пока только 14,55 процентов.

Кроме того, в Избиркоме зафиксировано четыре жалобы.

- Все они носят организационный характер: не сняты агитационные плакаты, кто-то не может дозвониться на «горячую линию» из-за большого количества звонков, - рассказали «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в Избирательной комиссии.

Напомним, 9 сентября проходят выборы губернатора Нижегородской области 2018. Кроме того, жители области будут выбирать депутата в Государственную думу РФ, а также несколько депутатов в Законодательное собрание Нижегородской области. Также в 27 районах области и четырех городских округах состоятся выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.

В этот же деть состоится голосование за Стратегию развития Нижегородской области до 2035 года.

В Нижегородской области открылись все 2 171 постоянный и 3 временных избирательных участка. Все они будут работать до 20.00