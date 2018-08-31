Итоги летнего туризма и «бархатный сезон»: рекомендации эксперта

31 Авг. 10:00 2018-09-07T18:05:36+03:00

Редактор федерального портала о туризме TravelRussianNews Алина Хорошева о том, где отдохнуть этой осенью

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Какие самые популярные направления для отдыха были этим летом? Куда ехать отдыхать в сентябре, октябре и ноябре? Об этом рассказала редактор федерального портала о туризме и турбизнесе TravelRussianNews Алина Хорошева на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.

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