2018-09-07T18:05:20+03:00
Общество

На Большой Покровской в Нижнем Новгороде погасли фонари

Центральная улица города погрузилась во тьму
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
На Большой Покровской в Нижнем Новгороде погасли фонариНа Большой Покровской в Нижнем Новгороде погасли фонариФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Нынешней осенью погода балует нижегородцев солнышком и относительно теплыми вечерами. И, конечно, многие с удовольствием гуляют после работы. К тому же центр Нижнего Новгорода был обустроен и приятно пройтись по нему тихим вечером, держась за руки вместе с любимыми. Но вчера прогулку нижегородцев омрачило отсутствие света. Темнее сейчас достаточно рано, и уже после 19.00 ходить потемках становится страшновато.

- Мы вышли на Большую Покровскую, чтобы пройтись перед сном, подышать свежим воздухом, - рассказал «Комсомолке» Владимир Андреев. – Но прогулка оказалась немного испорчена. Часть Большой Покровской не освещалась, темно было на Звездинке, не горели огни на Канавинском мосту и почему-то «потух» стадион «Нижний Новгород».

- Фонари на Звездинке уже несколько дней подряд загораются примерно в 21.00, и возвращаться после работы приходится в потемках, - поддержала беседу Ольга Темнова. – А если учесть, что там много разных закоулков, то идти одной вообще страшно.

«Комсомольская правда» - Нижний Новгород» обратилась в администрацию Нижнего Новгорода с просьбой объяснить отсутствие света в центре города.

- На улицах Большая Покровская и Звездинка произошел сбой системы управления, - рассказали в МП "Инженерные сети". - В настоящее время неполадки устранены. Обследование системы уличного освещения на Канавинском мосту продолжается. Стадион "Нижний Новгород" имеет собственное управление освещением, к МП не относящееся.

Так что будем надеться, что освещение вернется на нижегородские улицы, и вечерние прогулки будут проходить под романтическим светом уличных фонарей.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
93% многоквартирных домов Нижнего Новгорода готовы к отопительному сезону
ФК «Нижний Новгород» сразится с «Уфой» 26 сентября
Дмитрий Черышев признан лучшим тренером ФНЛ в августе по версии болельщиков
Более 70 домов Кузнечихи будут подключены к централизованному водоснабжению
37 водителей наказаны за нарушение ПДД на Покровке с начала сентября
В Арзамасе открылась третья воркаут-площадка
Нижегородские ученые получили 18 миллионов рублей на изучение рака
Нижегородское «Торпедо» сразится с подмосковным «Витязем» 7 сентября
Чрезвычайная пожароопасность сохранится в Нижегородской области еще неделю
Конкурс на капремонт водопроводов и канализации объявлен в Нижнем Новгороде
Нижегородец получил 4,5 года колонии за комментарии в онлайн-эфире
Тарифы на ЖКХ проверят в Дзержинске после жалоб горожан
Глеб Никитин назвал три беды муниципального транспорта в Нижегородской области
Глеб Никитин проверил ход работ по реконструкции малой чаши бассейна в СДЮШОР «Заря»
Специалисты выяснили, почему брусчатка на тротуаре у «Нитела» все время проваливается
В Нижегородской области издали книгу об истории Горьковского областного студенческого строительного отряда
В Нижегородской области разыскивают 34-летнего Сергея Авдошина
Кальянную «Обнял» на Рождественской закрыли из-за антисанитарии
Во дворах на улице 40 лет Победы появились 100 новых парковочных мест
Общественный совет при министерстве имущества Нижегородской области выбрал председателя
Госдолг Нижегородской области составляет более 65 миллиардов рублей
Глеб Никитин: «Будем активно привлекать предприятия НХП к благоустройству и развитию исторических центров»
Доходы консолидированного бюджета Нижегородской области выросли на 8%
В Спасском районе на пожаре в частном доме погиб пенсионер