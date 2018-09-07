На Большой Покровской в Нижнем Новгороде погасли фонари

СЕГОДНЯ 17:55 2018-09-07T18:05:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Нынешней осенью погода балует нижегородцев солнышком и относительно теплыми вечерами. И, конечно, многие с удовольствием гуляют после работы. К тому же центр Нижнего Новгорода был обустроен и приятно пройтись по нему тихим вечером, держась за руки вместе с любимыми. Но вчера прогулку нижегородцев омрачило отсутствие света. Темнее сейчас достаточно рано, и уже после 19.00 ходить потемках становится страшновато.

- Мы вышли на Большую Покровскую, чтобы пройтись перед сном, подышать свежим воздухом, - рассказал «Комсомолке» Владимир Андреев. – Но прогулка оказалась немного испорчена. Часть Большой Покровской не освещалась, темно было на Звездинке, не горели огни на Канавинском мосту и почему-то «потух» стадион «Нижний Новгород».

- Фонари на Звездинке уже несколько дней подряд загораются примерно в 21.00, и возвращаться после работы приходится в потемках, - поддержала беседу Ольга Темнова. – А если учесть, что там много разных закоулков, то идти одной вообще страшно.

«Комсомольская правда» - Нижний Новгород» обратилась в администрацию Нижнего Новгорода с просьбой объяснить отсутствие света в центре города.

- На улицах Большая Покровская и Звездинка произошел сбой системы управления, - рассказали в МП "Инженерные сети". - В настоящее время неполадки устранены. Обследование системы уличного освещения на Канавинском мосту продолжается. Стадион "Нижний Новгород" имеет собственное управление освещением, к МП не относящееся.

Так что будем надеться, что освещение вернется на нижегородские улицы, и вечерние прогулки будут проходить под романтическим светом уличных фонарей.