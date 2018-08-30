Павел Солодкий: «С повышением пенсионного возраста все больше людей будут смотреть в сторону бизнеса»
Бизнес-омбудсмен о миллиардных долгах НПАТ, работе властей с инвесторами и перспективах местного бизнеса в программе «Герои Волги»
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел СолодкийФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий рассказал в программе «Герои Волги», которая выходит на телекомпании «Волга», автору и ведущему проекта Руслану Станчеву о миллиардных долгах НПАТ, работе региональных властей с инвесторами и перспективах развития местного бизнеса.
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Павел Солодкий: «С повышением пенсионного возраста все больше людей будут смотреть в сторону бизнеса»
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