Александр Малафеев: «Современный чиновник – это человек, который вынужден двигаться в очень узком коридоре»

30 Авг. 10:00 2018-08-30T19:17:55+03:00

Директор департамента организационно-кадрового обеспечения деятельности городской администрации о кадрах и не только

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