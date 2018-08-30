Александр Малафеев: «Современный чиновник – это человек, который вынужден двигаться в очень узком коридоре»
Директор департамента организационно-кадрового обеспечения деятельности городской администрации о кадрах и не только
Директор департамента организационно-кадрового обеспечения деятельности городской администрации Александр МалафеевФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Александр Малафеев: «Современный чиновник – это человек, который вынужден двигаться в очень узком коридоре»
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