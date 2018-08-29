2018-08-30T09:37:11+03:00
Тема дня - Нижний Новгород

Антон Шаклунов: «Поезда здоровья» побывали в более чем сорока районах Нижегородской области»

Министр здравоохранения Нижегородской области рассказал в программе «Герои Волги» о «Поездах здоровья», алкоголизме и «Бережливых поликлиниках»
Руслан СТАНЧЕВ
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Антон Шаклунов: «Поезда здоровья» побывали в более чем сорока районах Нижегородской области». Фото: пресс-служба правительства Нижегородской областиАнтон Шаклунов: «Поезда здоровья» побывали в более чем сорока районах Нижегородской области». Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области
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Министр здравоохранения Нижегородской области Антон Шаклунов о «Поездах здоровья», алкоголизме и «Бережливых поликлиниках»

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