Антон Шаклунов: «Поезда здоровья» побывали в более чем сорока районах Нижегородской области»
Министр здравоохранения Нижегородской области рассказал в программе «Герои Волги» о «Поездах здоровья», алкоголизме и «Бережливых поликлиниках»
Антон Шаклунов: «Поезда здоровья» побывали в более чем сорока районах Нижегородской области». Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области
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Министр здравоохранения Нижегородской области Антон Шаклунов о «Поездах здоровья», алкоголизме и «Бережливых поликлиниках»
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