«Прививаться от гриппа надо уже сейчас!» - Роспотребнадзор рекомендует

28 Авг. 10:00 2018-08-28T18:07:25+03:00

Эпидемия гриппа в этом году может начаться раньше обычного Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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Эпидемия гриппа в этом году может начаться раньше обычного. И уже в начале декабря возможен всплеск заболеваемости. Об этом рассказала заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова в эфире Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.

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