«Прививаться от гриппа надо уже сейчас!» - Роспотребнадзор рекомендует
Прививочная кампания стартует в сентябре
Эпидемия гриппа в этом году может начаться раньше обычногоФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Эпидемия гриппа в этом году может начаться раньше обычного. И уже в начале декабря возможен всплеск заболеваемости. Об этом рассказала заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова в эфире Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.
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«Прививаться от гриппа надо уже сейчас!» - Роспотребнадзор рекомендует
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