2018-08-27T18:00:49+03:00
Тема дня - Нижний Новгород

Креативен и харизматичен? Объявлен кастинг на конкурс «Мистер Нижний Новгород»!

Заявки на участие в этом крупном региональном мужском проекте принимаются до 31 августа
Алексей КАЗАКОВЦЕВ
Поделиться:
автор и организатор проекта «Мистер Нижний Новгород» Кристина Горькая и член Молодежного парламента при Законодательном собрании Нижегородской области Владимир Телегинавтор и организатор проекта «Мистер Нижний Новгород» Кристина Горькая и член Молодежного парламента при Законодательном собрании Нижегородской области Владимир ТелегинФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Женскими конкурсами красоты и талантов сегодня никого не удивить, а вот аналогичные соревнования для представителей сильного пола – в новинку. Но в Нижнем Новгороде такой проект постепенно обретает почву - с 2015 года в столице Приволжья реализуется самый крупный региональный мужской проект «Мистер Нижний Новгород». Причем он проводится при поддержке Законодательного Собрания Нижегородской области!

Что это за конкурс, кто может принять в нем участие, и что он дает мужчинам, рассказали автор и организатор проекта «Мистер Нижний Новгород» Кристина Горькая и представитель генерального партнера конкурса, член Молодежного парламента при Законодательном собрании Нижегородской области Владимир Телегин.

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!

Креативен и харизматичен? Объявлен кастинг на конкурс «Мистер Нижний Новгород»!

00:00
00:00
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 831-278-50-15+7-906-358-85-50
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Нижегородец зарабатывал биткоины на продаже наркотиков
Остановку автомобилей запретят на участке улицы Родионова в Нижнем Новгороде
В аэропорту Стригино заинтересовались предпочтениями пассажиров
В Нижнем Новгороде женщина-водитель сбила двух пешеходов
Туристы не могут вылететь из Сочи в Нижний Новгород
Вода в шести водоемах Нижнего Новгорода не соответствует санитарным нормам
В Нижегородской области «Ниссан» врезался в грузовик: водитель погиб
Институт стоматологии создан в Приволжском медицинском университете
Мужчина обгорел на пожаре в Кулебаках 27 августа
В Нижегородской области стартует конкурс детского рисунка
Деньги, спецодежду и шуруповерт украли у нижегородки
96-летняя жительница Арзамаса сгорела в собственной квартире
Современная воркаут-площадка появилась в Дзержинске
В Нижнем Новгороде оштрафовали двух футбольных фанатов за драку на матче
В нижегородских школах хотят установить систему распознавания лиц
В Нижнем Новгороде состоялось подписание меморандума о гражданском взаимодействии
Владимир Панов проведет встречу с жителями Советского района
Нижегородские медики выиграли грант Российского научного фонда
Движение по Ярмарочному проезду станет односторонним