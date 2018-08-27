Креативен и харизматичен? Объявлен кастинг на конкурс «Мистер Нижний Новгород»!

27 Авг. 10:00 2018-08-27T18:00:49+03:00

Заявки на участие в этом крупном региональном мужском проекте принимаются до 31 августа

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Женскими конкурсами красоты и талантов сегодня никого не удивить, а вот аналогичные соревнования для представителей сильного пола – в новинку. Но в Нижнем Новгороде такой проект постепенно обретает почву - с 2015 года в столице Приволжья реализуется самый крупный региональный мужской проект «Мистер Нижний Новгород». Причем он проводится при поддержке Законодательного Собрания Нижегородской области!

Что это за конкурс, кто может принять в нем участие, и что он дает мужчинам, рассказали автор и организатор проекта «Мистер Нижний Новгород» Кристина Горькая и представитель генерального партнера конкурса, член Молодежного парламента при Законодательном собрании Нижегородской области Владимир Телегин.

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