2018-08-24T18:20:41+03:00
Тема дня - Нижний Новгород

Цифровые маршрутки: «Карта гостя» и внедрение электронной системы оплаты проезда в Нижнем Новгороде

Директор компании «Ситикард» Юрий Рябиков – в программе «Герои Волги» на 92,8 FM
Руслан СТАНЧЕВ
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директор компании «Ситикард» Юрий Рябиковдиректор компании «Ситикард» Юрий Рябиков
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Нижегородцы часто жалуются на общественный транспорт, но кое в чем мы впереди планеты всей, и даже москвичи, приезжая в гости, удивляются цифровой продвинутости нашего региона.

Директор компании «Ситикард» Юрий Рябиков в программе «Герои Волги» рассказал автору и ведущему проекта Руслану Станчеву о единой карте жителя Нижегородской области, цифровом сервисе для гостей Нижнего Новгорода и о внедрении электронной системы оплаты проезда на коммерческих маршрутах.

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!

Цифровые маршрутки: «Карта гостя» и внедрение электронной системы оплаты проезда в Нижнем Новгороде

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