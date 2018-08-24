Цифровые маршрутки: «Карта гостя» и внедрение электронной системы оплаты проезда в Нижнем Новгороде
Нижегородцы часто жалуются на общественный транспорт, но кое в чем мы впереди планеты всей, и даже москвичи, приезжая в гости, удивляются цифровой продвинутости нашего региона.
Директор компании «Ситикард» Юрий Рябиков в программе «Герои Волги» рассказал автору и ведущему проекта Руслану Станчеву о единой карте жителя Нижегородской области, цифровом сервисе для гостей Нижнего Новгорода и о внедрении электронной системы оплаты проезда на коммерческих маршрутах.
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Цифровые маршрутки: «Карта гостя» и внедрение электронной системы оплаты проезда в Нижнем Новгороде