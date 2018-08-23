Разговоры о науке опен-эйр: фестиваль «42» пройдет в Нижнем Новгороде

23 Авг. 10:00 2018-08-23T17:57:12+03:00

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25 августа в студенческом городке ННГУ в четвертый раз пройдет фестиваль «42», направленный на популяризацию науки. Организатор фестиваля, журналист Лидия Кравченко рассказала о фестивалях под открытым небом, о любви к науке и о лекциях по математике для обывателей.

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