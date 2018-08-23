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За участие в акции «AнтиСВИН» нижегородцев накормят пиццей и вареньем
25 августа в Нижнем пройдет очередная акция «АнтиСВИН». Фото: СОЦСЕТИ
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25 августа в Нижнем пройдет очередная акция «АнтиСВИН», о которой в эфире Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM рассказала руководитель движения «АнтиСВИН» Руфина Клишковская.
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«Чтобы убрать мусор на некоторых городских территориях, нужен бульдозер» - волонтеры очистят территорию Гребного канала
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