«Чтобы убрать мусор на некоторых городских территориях, нужен бульдозер» - волонтеры очистят территорию Гребного канала

23 Авг. 10:00 2018-08-23T17:34:24+03:00

За участие в акции «AнтиСВИН» нижегородцев накормят пиццей и вареньем

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25 августа в Нижнем пройдет очередная акция «АнтиСВИН», о которой в эфире Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM рассказала руководитель движения «АнтиСВИН» Руфина Клишковская.

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