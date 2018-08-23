Лучшие застройщики региона: подведены итоги премии «Золотой ключ-2018»

23 Авг. 10:00 2018-08-23T13:25:30+03:00

Дипломами были отмечены лучшие строители за последние пять лет

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В регионе определены лучшие застройщики за последние годы, а также наиболее перспективные объекты и проекты в строительной отрасли. В Нижнем Новгороде состоялась торжественная церемония награждения лауреатов 5-й Юбилейной Нижегородской региональной строительной премии «Золотой ключ-2018». Это одно из главных ежегодных итоговых событий строительной отрасли Нижегородского региона, которое завершает цикл праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Строителя.

О значении этой премии для развития строительной сферы в регионе рассказали председатель оргкомитета Нижегородской региональной строительной премии «Золотой ключ» Александр Островский и вице-президент Нижегородской Гильдии Сертифицированных Риэлторов, директор агентства недвижимости «Кварц» Ирина Малыгина.

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