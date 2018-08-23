«Современный потребитель стал другим, ему мало одной экскурсии»
21 августа состоялся очередной этап беспрецедентных выборов министра культуры в Нижегородской области. Экспертная комиссия после очных собеседований с 11 кандидатами отобрала 5 человек, из которых глава Нижегородской области Глеб Никитин назначит министра культуры региона: директор Нижегородского Цирка Инна Ванькина, заместитель министра культуры Нижегородской области Алла Забегалова, директор музея им. Горького Лариса Моторина, руководитель управления госохраны объектов культурного наследия Нижегородской области Надежда Преподобная и эксперт профессионального сообщества менеджеров культуры Алла Семенышева.
На Радио «Комсомольская правда» 92,8fm Алла Семенышева, у которой есть опыт работы на федеральном уровне - работала заместителем Сергея Капкова в парке Горького и департаменте культуры Москвы, - рассказала о своем видении развития культурной сферы в Нижегородской области.
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Алла Семенышева: «Современный потребитель стал другим, ему мало одной экскурсии»