«Современный потребитель стал другим, ему мало одной экскурсии»

23 Авг. 10:00 2018-08-23T17:33:37+03:00

Кандидат на пост регионального министра культуры Алла Семенышева о своей работе в федеральных проектах и развитии культуры в нашей области

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21 августа состоялся очередной этап беспрецедентных выборов министра культуры в Нижегородской области. Экспертная комиссия после очных собеседований с 11 кандидатами отобрала 5 человек, из которых глава Нижегородской области Глеб Никитин назначит министра культуры региона: директор Нижегородского Цирка Инна Ванькина, заместитель министра культуры Нижегородской области Алла Забегалова, директор музея им. Горького Лариса Моторина, руководитель управления госохраны объектов культурного наследия Нижегородской области Надежда Преподобная и эксперт профессионального сообщества менеджеров культуры Алла Семенышева.

На Радио «Комсомольская правда» 92,8fm Алла Семенышева, у которой есть опыт работы на федеральном уровне - работала заместителем Сергея Капкова в парке Горького и департаменте культуры Москвы, - рассказала о своем видении развития культурной сферы в Нижегородской области.

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