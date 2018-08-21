Ремонт дорог, Мызинский мост и «технология «асфальт в снег»: интервью с министром транспорта

21 Авг. 10:00 2018-08-21T17:59:58+03:00

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Дороги – одна из главных проблем России. Только отремонтируешь одну – пора уже хвататься за другую. Только построишь объезды, чтобы не было заторов – пробки начинают образоваться в других местах. В декабре прошлого года министром транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области стал Вадим Власов. В новом проекте «Герои Волги» он рассказал Руслану Станчеву о приоритетах в работе, новых форматах обслуживания дорог, перспективах отрасли, пробках и финансировании.

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