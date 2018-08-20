Олег Яушев: «Вариантов развития метро много, о некоторых из них я узнаю из СМИ»
Директор нижегородского метро о графике работы станции «Стрелка», а также о планах и перспективах развития подземки
Директор нижегородского метро рассказал о графике работы станции «Стрелка», планах и перспективах развития метрополитенаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Почему с середины августа изменился график работы станции метро «Стрелка», какими будут интервалы движения поездов в ближайшее время, как повысить пассажиропоток нижегородской подземки и где построят следующую станцию – об этом рассказал директор МП «Нижегородское метро» Олег Яушев на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.
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Олег Яушев: «Вариантов развития метро много, о некоторых из них я узнаю из СМИ»
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