2018-08-20T19:05:20+03:00
Тема дня - Нижний Новгород

Олег Яушев: «Вариантов развития метро много, о некоторых из них я узнаю из СМИ»

Директор нижегородского метро о графике работы станции «Стрелка», а также о планах и перспективах развития подземки
Дмитрий ЯКОВЛЕВ
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Директор нижегородского метро рассказал о графике работы станции «Стрелка», планах и перспективах развития метрополитенаДиректор нижегородского метро рассказал о графике работы станции «Стрелка», планах и перспективах развития метрополитенаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Почему с середины августа изменился график работы станции метро «Стрелка», какими будут интервалы движения поездов в ближайшее время, как повысить пассажиропоток нижегородской подземки и где построят следующую станцию – об этом рассказал директор МП «Нижегородское метро» Олег Яушев на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.

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Олег Яушев: «Вариантов развития метро много, о некоторых из них я узнаю из СМИ»

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