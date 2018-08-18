Хоккеисты «Торпедо» облачились в новую форму и провели фотосессию

СЕГОДНЯ 21:08 2018-08-18T21:13:23+03:00

Главное отличие обновленных свитеров - в том, что все изображения на них нанесены вышивкой Фото: ХК "Торпедо"

Теперь изображения на свитерах нанесены вышивкой, а красного цвета стало меньше

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Хоккеисты нижегородского "Торпедо" провели традиционную предсезонную фотосессию. На ней команда предстала перед объективами фотокамер в новой игровой форме, сообщили на сайте клуба.

По многочисленным просьбам болельщиков в цветах формы стало чуть меньше красного цветаФото: ХК "Торпедо"

Главное отличие обновленных свитеров - в том, что все изображения на них нанесены вышивкой. Это придает дизайнерским элементам особый подчеркнутый стиль, что не раз подтверждали ведущие клубы НХЛ и КХЛ. Также по многочисленным просьбам болельщиков в цветах формы стало чуть меньше красного цвета, для сохранения привычной в последние годы идентичности. "Выездной" комплект выполнен в аналогичном дизайне с преобладанием белой цветовой гаммы.

"Выездной" комплект выполнен в аналогичном дизайне с преобладанием белой цветовой гаммыФото: ХК "Торпедо"

Дебют команды в обновленной игровой форме нижегородцы увидят на льду "Нагорного" уже через пару недель. 3 сентября подопечные Дэвида Немировски откроют для себя одиннадцатый сезон КХЛ домашним матчем с петербургским СКА.