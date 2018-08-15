Оксана Кислицына: «Что касается увеличения явки на выборах, то поймите – как таковые, проценты никому не нужны»
Председатель нижегородского избиркома рассказала о подготовке к выборам 9 сентября
Председатель нижегородского избиркома рассказала о подготовке к выборам 9 сентябряФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Меньше чем через месяц, в Единый день голосования 9 сентября жители Нижегородской области будут выбирать губернатора, также пройдут довыборы в областное Законодательное собрание и представительные органы местного самоуправления в 31 муниципальном районе и городском округе.
В эфире Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM о подготовке к выборам рассказала председатель Избирательной комиссии Нижегородской области Оксана Кислицына.
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Оксана Кислицына: «Что касается увеличения явки на выборах, то поймите – как таковые, проценты никому не нужны»
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