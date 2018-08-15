2018-08-15T19:13:55+03:00
Около Кремля

Оксана Кислицына: «Что касается увеличения явки на выборах, то поймите – как таковые, проценты никому не нужны»

Председатель нижегородского избиркома рассказала о подготовке к выборам 9 сентября
Андрей ВОВК
Поделиться:
Председатель нижегородского избиркома рассказала о подготовке к выборам 9 сентябряПредседатель нижегородского избиркома рассказала о подготовке к выборам 9 сентябряФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Меньше чем через месяц, в Единый день голосования 9 сентября жители Нижегородской области будут выбирать губернатора, также пройдут довыборы в областное Законодательное собрание и представительные органы местного самоуправления в 31 муниципальном районе и городском округе.

В эфире Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM о подготовке к выборам рассказала председатель Избирательной комиссии Нижегородской области Оксана Кислицына.

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!

Оксана Кислицына: «Что касается увеличения явки на выборах, то поймите – как таковые, проценты никому не нужны»

00:00
00:00
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 831-278-50-15+7-906-358-85-50
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Нижегородцев попросили докладывать о взяточничестве в больницах
ПАО «ГАЗ» увеличило убыток от продаж в 2,3 раза
Двух нижегородских полицейских обвиняют в получении взятки
МЧС предупреждает нижегородцев о грозах и ливнях 15 августа
В Дзержинске в результате ДТП пострадала 5-летняя девочка
Открытие концертного зала «Юпитер» намечено на конец 2018 года
В Нижегородской области пройдет второй этап выборов главы минкульта
Ранее судимую нижегородку задержали за снятие порчи
В Канавинском районе без холодной воды остались пять домов
Сбивший лося автомобилист госпитализирован в Нижегородской области
Более 1,8 тысячи нижегородцев купили квартиры по программе «Жилье для российской семьи»
Чистый убыток Нижегородского машзавода вырос в 2,6 раза
ДТП с тремя ранеными произошло на трассе Владимир-Муром-Арзамас
Чиновницу осудили за мошенничество в Гагинском районе
Нижегородская область планирует получить около 30 млрд рублей из федерального бюджета
Гараж на площади 112 квадратных метров сгорел в поселке Большое Козино
Автомобилист погиб в результате столкновения с грузовиком в Нижегородской области
15 августа пицца в Domino's будет стоить 99 рублей
До конца лета в Нижегородской области появятся 80 воркаут-площадок
Проект оказания поддержки молодым художникам разработают в Нижнем Новгороде
Минтранс РФ предварительно одобрил финансирование строительства обхода Балахны
Глеб Никитин: «Опыт ГК «Узола» по внедрению бережливых технологий нужно распространять на другие предприятия»
Нижегородцы попросили обследовать около 20 заброшенных социальных объектов
Новые правила размещения киосков разработают в столице Приволжья
В Нижегородской области разыскивается 57-летний Лев Якушев
Строительный гипермаркет «Леруа Мерлен» открылся в Нижнем Новгороде
Полицейские изъяли у нижегородцев более 200 свертков с наркотиками