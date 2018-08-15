15 Авг. 10:00 2018-08-15T18:50:45+03:00

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Наверняка многие помнят «гороскопы с пятью звездами» на ТК «Сети-НН», которые вел серьезный молодой человек в очках и с «денежной» фамилией Ротшильд. Тех гороскопов уже давно нет, а Максим Ротшильд занимается совсем далеким от астрологии делом – играет в разных городах мира музыку в изобретенном им стиле «casual jazz», и в Нижнем бывает редко. На Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM Максим Ротшильд под звуки своей гитары рассказал о том, как сложилась его судьба после ухода с нижегородского ТВ.

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/664498" frameborder="0"></iframe> Макс Ротшильд: «Телеведущий гороскопов, музыкант на сцене – это все амплуа».Гость в студии – Нижний НовгородРоман ДОБРОЛЮБОВ