СЕГОДНЯ 17:20 2018-08-15T17:55:24+03:00

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В начале сентября жители Нижнего Новгорода, Бора, Дзержинска и Володарска получат новые квитанции, где будет предложено сразу три способа оплаты за электроэнергию.

Первый способ – обязательный. Это привычный для всех платеж, начисленный на основании показаний счетчиков. Если показания счетчиков не были переданы, сумма к оплате начисляется по среднему потреблению или нормативу. Также в эту сумму включаются долги и пени, если они у вас имеются. В счете сумма обязательного платежа указана в строке «ИТОГО» верхней таблицы «Расчет за август 2018 г.» и в графе «К ОПЛАТЕ».

Второй способ – рекомендуемый. В этом случае вы заплатите обязательный платеж за прошедший месяц, а также внесете аванс за текущий месяц, который будет высчитан на основании вашего среднемесячного потребления или по нормативу.

- Внесенные по этому варианту денежные средства пойдут в счет оплаты потребления текущего месяца, что исключает возможность образования долга. Но вы вправе отказаться от оплаты рекомендуемого платежа и внести только обязательный платеж, - рассказали в «ТНС энерго НН».

Третий способ – текущий. В этом случае вы сами можете рассчитать сумму по только что снятым показаниям счетчика. Для расчета в новой квитанции предлагается специальная таблица «Расчет на текущую дату». Внося в эту таблицу текущие показания, вы вычисляете расход. Затем полученный результат необходимо умножить на тариф. И тогда вы получите сумму текущего платежа.

- Этот способ особо удобен жителям частных домов, которые могут оплачивать и передавать показания одновременно, заранее рассчитав платеж на дату отправки данных в «ТНС энерго НН». Это позволит сэкономить им время, - объяснили в «ТНС энерго НН».

Жители Нижегородской области за август получат новые квитанции. Фото: «ТНС энерго НН»

В новых квитанциях изменилась и зашифрованная информация, которая содержится штрих-коде и QR-коде. По умолчанию там будет стоять сумма, высчитанная по обязательному и рекомендуемому платежам, то есть выбран второй способ оплаты. Однако при оплате через терминал сумму можно будет скорректировать.

Первыми квитанции нового образца получили жители Шахунского и Семеновского районов. К ним такие квитанции пришли еще в мае. С июля новые квиточки начали приходить жителям Кстовского и Сергачского районов, а с августа — жителям Арзамасского, Выксунского и Балахнинского районов.