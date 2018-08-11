Маршрутка столкнулась с легковушкой в Сормовском районе

СЕГОДНЯ 14:05 2018-08-11T11:09:06+03:00

О пострадавших информации пока нет

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Страшное дорожно-транспортное происшествие случилось в Сормовском районе Нижнего Новгорода вечером в пятницу, 10 августа 2018 года. На улице Зайцева столкнулись маршрутка №65 и «Лада Приора». Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы случившегося.

По-видимому, скорость транспортных средств была очень велика – передняя часть легковушки буквально превратилась в груду металлолома. По словам очевидцев, авария произошла около 17:30, на место приезжали спецслужбы, а убрали пострадавшие автомобиль и автобус лишь около половины одиннадцатого вечера.

- Дорогу отремонтировали, теперь носятся, как шальные. А ведь дорога узкая, там только в притирку разъехаться можно, - сокрушаются местные жители.

Информации о том, пострадал ли кто-нибудь в данной аварии, в настоящее время нет.