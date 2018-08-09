2018-08-09T17:03:09+03:00
Общество

Студентки представят ролик о Нижегородской области в финале межрегионального конкурса по развитию туризма

Во втором этапе конкурса нижегородская команда обошла 22 региона
Светлана СТРОКАН
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Во втором этапе конкурса нижегородская команда обошла 22 регионаВо втором этапе конкурса нижегородская команда обошла 22 регионаФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
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Студентки представят ролик о Нижегородской области в финале II-го межрегионального конкурса «Чемпионат по развитию внутреннего туризма «I LOVE RUSSIA». Об этом стало известно в ходе встречи команды с директором департамента развития туризма и НХП Нижегородской области Алексеем Алехиным 9 августа 2018 года.

На конкурсе регион представили студенты факультета среднего профессионального развития Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС. Они презентовали видеоролики на темы: «Визитная карточка города» и «Историческая ценность и достопримечательности города», а также стихотворение и песню о Нижнем Новгороде на английском языке. По правилам конкурса, команды, преодолевшие очный этап отбора, проходят в финал, где они должны представить 3-минутный фильм о родном регионе. Лучший ролик будут выбирать с помощью интернет-голосования, которое стартует осенью.

- Изначально в отборе участвовали 20 наших студентов: они писали эссе, переводили его на английский язык, снимали ролики. Потом мы узнали, что прошли в очный тур. Департамент развития туризма Нижегородской области поддержал наше участие в этом конкурсе, и в итоге мы заняли первое место, а также получили приз зрительских симпатий, - рассказал начальник учебно-методического отдела факультета среднего профессионального образования Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС, руководитель команды Светлана Соколова.

Всего по итогам второго этапа в финал вышли 9 команд.

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