2018-08-08T12:38:26+03:00
Происшествия

«Ее проверяли 50 экспертов Роспотребнадзора»: Поставлена точка в знаменитом деле «о шахунской шубе»

Судебные разбирательства по этому делу тянулись с 2017 года
Василий КРОТОВ
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Поставлена точка в знаменитом деле «о шахунской шубе»Поставлена точка в знаменитом деле «о шахунской шубе»Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Говорят, что шубы снятся к шуму и громким скандалам. Если верить народной примете, хозяйке магазина шуб из Шахуньи Татьяне Громовой последний год снился исключительно собственный товар – слишком уж громким и скандальным получилось разбирательство с одной из покупательниц.

- В 2015 году жительница Шахуньи приобрела шубу у меня в магазине, а через полтора года решила ее вернуть под видом брака, - рассказала Татьяна Громова. – Она хотела получить обратно и деньги, выплаченные за шубу, и компенсацию.

Как и положено в таких случаях, предпринимательница попросила провести экспертизу не понравившегося товара: какие дефекты выявлены, чем вызваны и какой объем компенсации ей нужен. Вот только результаты этой экспертизы покупательнице не понравились: и независимая компания, и региональный Центр гигиены и эпидемиологии признали, что у шубы нет дефектов, которые бы мешали ее использовать по назначению. Любая другая на ее месте отказалась бы от дальнейших препирательств, но эта покупательница оказалась по совместительству чиновницей местной администрации. Поднаторев в проверках и нормативных актах, она объявила предпринимательнице настоящую войну.

- На протяжении двух лет она обращалась с жалобами в самые разные инстанции, вплоть до полиции и Следственного комитета, требуя возбудить против предпринимательницы уголовное дело, - рассказали в аппарате Уполномоченного по защите прав предпринимателей Нижегородской области. – Параллельно с этим она атаковала своими обращениями местное отделение Роспотребнадзора. В результате, на основании ее заявлений Роспотребнадзор проводил постоянные проверки этого магазина шуб. К примеру, в июне 2017 года в проверках участвовали 23 специалиста этого ведомства, а в июле – уже 27. По итогам этих проверок предприниматель все-таки была привлечена к административной ответственности.

Не в силах и дальше выносить такой натиск, Татьяна Громова обратилась за защитой к Уполномоченному по правам предпринимателей. После этого знаменитое дело «о шубе» получило широкую огласку.

- Чтобы доказать правоту Татьяны, сотрудники аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей выступали на ее стороне в качестве привлеченных лиц в судах разных инстанций, - рассказали в ведомстве. – В результате, 4 июня Арбитражный суд Нижегородской области признал недействительными распоряжения о проведении внеплановой проверки ее магазина. А сам сотрудник территориального отдела Управления Роспотребнадзора, принимавший решение об этих проверках, был привлечен к административной ответственности.

Сама Татьяна Громова после этого даже написала благодарственное письмо Павлу Солодкому – как-никак без бизнес-омбудсмена ей пришлось бы еще долго доказывать свою правоту.

- На последнем заседании суда все заявленные мной требования были удовлетворены, - рассказывает Татьяна Громова. - Если бы не было института Уполномоченного по защите прав предпринимателей в РФ, то моя деятельность как индивидуального предпринимателя прекратила бы свое существование.

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