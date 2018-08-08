«Как бы кремль не уехал»: Нижегородцы обеспокоены трещиной, образовавшейся на Кремлевском бульваре

СЕГОДНЯ 11:00 2018-08-08T11:27:43+03:00

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Ограждение, появившееся посреди прогулочной зоны с наружной части Нижегородского кремля между Коромысловой и Тайницкой башнями, давно мозолит нижегородцам глаза. Но не все решались посмотреть, что же там такое. И вот пару дней назад на своей странице в соцсети Фейсбук Ядвига Филиганова выложила фотографии, которые отвечают на вопрос «Что там?».

Вид с Зеленского съездаФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Люди обходят огражденный участок по газону или впритык к стене кремляФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Сегодня утром решили прогуляться по пустынному центру. И заглянула в «тепличку» с надписью «Планируются археологическое исследование». Как-то теперь страшновато там ходить... Как бы кремль не уехал, - написала женщина.

Навес установлен еще веснойФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Навес установлен еще веснойФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Оползень произошел в апреле 2018 года на участке протяженностью около 35 метров. Причина - сильное снеготаяние, большое количество выпавших осадков и естественных процессов движения грунтовых вод. В итоге бордюрный камень сместился в сторону оползневого склона, пострадало и брусчатое покрытие дорожки. Так появилась трещина.

Навес установлен еще веснойФото: Роман ИГНАТЬЕВ

В пресс-службе облправительства пояснили, что расчет устойчивости склона показал, что нужны полномасштабные изыскательские работы и проведение комплекса противооползневых мероприятий, например, разработку проектно-сметной документации.

Пока неизвестно, чем грозит оползеньФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Было выполнено тампонирование трещины для предотвращения попадания в нее поверхностных, сточных вод, - уточнили в пресс-службе. - Начать полномасштабные работы по устранению последствий оползня можно только после разработки проектно-сметной документации, получения положительного заключения госэкспертизы и выделения денег.

Нижегородцам кажется. что кремль в любой момент может поползти вслед за склономФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Чем же грозит трещина и как она поведет себя в дальнейшем? Ответить на этот вопрос специалисты смогут только после проведения вышеперечисленных мероприятий.