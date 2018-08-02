Стало известно, какие фонтаны работают в Нижнем Новгороде в День ВДВ
Сегодня, 2 августа, в Нижнем Новгороде празднуется День ВДВ. Так как одной из самых популярных традиций у десантников является купание в фонтанах, то администрация города решила принять меры. «Комсомолка» выяснила, какие фонтаны уже отключены, а какие будут работать.
Работают фонтаны:
• В сквере №1 по проспекту Ильича в Автозаводском районе,
• в сквере Люкина на Московском шоссе
• в сквере на улице Рыбакова в Сормовском районе.
На профилактике:
• в Автозаводском парке,
• у гостиницы «Заречная» в Ленинском районе,
• в сквере «Черный пруд»
• в малом сквере на площади Минина и Пожарского
• в сквере у гимназии №53 на улице Бекетова
• в сквере на площади Буревестника
Фонтаны в сквере по улице Чкалова, сквере у ДК имени Ленина и сквере на Московском шоссе, 17а работают только в выходные дни, поэтому сегодня они тоже отключены.
Нижегородские десантники празднуют День ВДВ – программа, фонтаны, песни
Напомним, впервые голубые береты стали залезать в фонтан еще во времена Афганской войны (1979-1989) и «компенсировать» таким образом жажду воды, дефицит которой они испытывали в жаркой горной стране. Этот «прикол» десантников был раскритикован по ТВ и в печати. Но веселая молва о нем прокатилась по стране - и купание в фонтанах других городов стало «фишкой» праздника.