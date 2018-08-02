2018-08-02T18:08:24+03:00
Общество

Стало известно, какие фонтаны работают в Нижнем Новгороде в День ВДВ

Большинство из них оказались на профилактике
Юлия ИСАЕВА
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Стало известно, какие фонтаны работают в Нижнем Новгороде в День ВДВСтало известно, какие фонтаны работают в Нижнем Новгороде в День ВДВФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Сегодня, 2 августа, в Нижнем Новгороде празднуется День ВДВ. Так как одной из самых популярных традиций у десантников является купание в фонтанах, то администрация города решила принять меры. «Комсомолка» выяснила, какие фонтаны уже отключены, а какие будут работать.

Работают фонтаны:

• В сквере №1 по проспекту Ильича в Автозаводском районе,

• в сквере Люкина на Московском шоссе

• в сквере на улице Рыбакова в Сормовском районе.

На профилактике:

• в Автозаводском парке,

• у гостиницы «Заречная» в Ленинском районе,

• в сквере «Черный пруд»

• в малом сквере на площади Минина и Пожарского

• в сквере у гимназии №53 на улице Бекетова

• в сквере на площади Буревестника

Фонтаны в сквере по улице Чкалова, сквере у ДК имени Ленина и сквере на Московском шоссе, 17а работают только в выходные дни, поэтому сегодня они тоже отключены.

Нижегородские десантники празднуют День ВДВ – программа, фонтаны, песни

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Напомним, впервые голубые береты стали залезать в фонтан еще во времена Афганской войны (1979-1989) и «компенсировать» таким образом жажду воды, дефицит которой они испытывали в жаркой горной стране. Этот «прикол» десантников был раскритикован по ТВ и в печати. Но веселая молва о нем прокатилась по стране - и купание в фонтанах других городов стало «фишкой» праздника.

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