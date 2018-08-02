«Фонтанчик среди дороги»: на Студеной улице в Нижнем Новгороде произошла утечка воды
Вечером 1 августа из-под асфальта на Студеной,5 в Нижнем Новгороде забил фонтан.
- Здесь будет новая яма. Звездинка и окрестности, вы можете остаться без воды, - написала нижегородка Юлия на своей странице в Фейсбуке.
Фото: Юлия КенигсбергерФото: СОЦСЕТИ
На опубликованных ею фотографиях видно, как охристые лужи расползаются по проезжей части.
- Фонтанчик среди дороги. Знающие люди говорят, что это магистральная труба и что вокруг полно силовых кабелей, - сообщается в посте.
Водоканал прибыл на место происшествия утром 2 августа. Фото: Юлия Кенигсбергер
Сотрудники офисного здания позвонили аварийную службу, но так и не дождались приезда специалистов.
Сотрудники Водоканала прибыли на место на следующий день в 9:00. Первое, что они сделали, - перекрыли всю улицу.
- Грохочут под окном, вскрывают асфальт. Воду в офисе, разумеется, отключили, - добавила Юлия.
Фото: Юлия Кенигсбергер
Дом № 5 - офисное здание, однако вокруг много жилых домов, которые, вероятно, также на время остались без водоснабжения.
Специалисты обещают выполнить все работы в течение дня. Фото: Юлия Кенигсбергер
«Комсомольская правда» направила запрос в пресс-службу Водоканала, и вот что там ответили:
«Произошла слабая утечка на водопроводной линии диаметром 200 миллиметров. Сейчас специалисты ОАО «Нижегородский водоканал» занимаются устранением повреждения на трубопроводе. Работы будут завершены в течение дня».
Фонтан из-под асфальта на Студеной,5 в Нижнем Новгороде.