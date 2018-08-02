2018-08-02T16:01:40+03:00
Общество

«Фонтанчик среди дороги»: на Студеной улице в Нижнем Новгороде произошла утечка воды

Офисное здание в центре города осталось без воды на весь день [фото, видео]
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Фонтан появился на проезжей части 1 августаФонтан появился на проезжей части 1 августаФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Вечером 1 августа из-под асфальта на Студеной,5 в Нижнем Новгороде забил фонтан.

- Здесь будет новая яма. Звездинка и окрестности, вы можете остаться без воды, - написала нижегородка Юлия на своей странице в Фейсбуке.

Фото: Юлия Кенигсбергер Фото: СОЦСЕТИ

Фото: Юлия КенигсбергерФото: СОЦСЕТИ

На опубликованных ею фотографиях видно, как охристые лужи расползаются по проезжей части.

- Фонтанчик среди дороги. Знающие люди говорят, что это магистральная труба и что вокруг полно силовых кабелей, - сообщается в посте.

Водоканал прибыл на место происшествия утром 2 августа. Фото: Юлия Кенигсбергер

Водоканал прибыл на место происшествия утром 2 августа. Фото: Юлия Кенигсбергер

Сотрудники офисного здания позвонили аварийную службу, но так и не дождались приезда специалистов.

Сотрудники Водоканала прибыли на место на следующий день в 9:00. Первое, что они сделали, - перекрыли всю улицу.

- Грохочут под окном, вскрывают асфальт. Воду в офисе, разумеется, отключили, - добавила Юлия.

Фото: Юлия Кенигсбергер

Фото: Юлия Кенигсбергер

Дом № 5 - офисное здание, однако вокруг много жилых домов, которые, вероятно, также на время остались без водоснабжения.

Специалисты обещают выполнить все работы в течение дня. Фото: Юлия Кенигсбергер

Специалисты обещают выполнить все работы в течение дня. Фото: Юлия Кенигсбергер

«Комсомольская правда» направила запрос в пресс-службу Водоканала, и вот что там ответили:

«Произошла слабая утечка на водопроводной линии диаметром 200 миллиметров. Сейчас специалисты ОАО «Нижегородский водоканал» занимаются устранением повреждения на трубопроводе. Работы будут завершены в течение дня».

Фонтан из-под асфальта на Студеной,5 в Нижнем Новгороде.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Нижегородской области производство яиц увеличилось на 4,5%
СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения 13-летней Маши Ложкаревой
В ближайшие выходные в Нижегородской области сохранится высокая пожароопасность
Жители опасаются эксгибициониста за Нижегородской ярмаркой
Правительство Нижегородской области проведет «горячую линию» по ветхому и аварийному жилью
Женщина на иномарке насмерть сбила пенсионерку на улице Горького
Глеб Никитин: «14 сельских дорог с привлечением средств федерального бюджета планируется построить в 2019 году»
На Автозаводе со 2 августа ограничено движение транспорта по улице Палисадная
Четыре светофора отключены в Нижнем Новгороде 3 августа
Нижний Новгород потратит 580 тысяч рублей на капрмонт пищеблока в школе №24
На улице Шапошникова полностью восстановили движение
В районах Нижегородской области завершилось обсуждение стратегии развития региона
Президент Хорватии поблагодарила Глеба Никитина за проведение ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде
Нижегородские компании задолжали за отопление и горячую воду миллиард рублей
Индивидуальный предприниматель потратит на содержание Нижневолжской набережной 890 тысяч рублей
В Нижегородской области открылся сезон охоты на медведя
Адвокаты Олега Сорокина обжалуют решение суда о продлении его ареста