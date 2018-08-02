«Фонтанчик среди дороги»: на Студеной улице в Нижнем Новгороде произошла утечка воды

2 Авг. 12:55 2018-08-02T16:01:40+03:00

Офисное здание в центре города осталось без воды на весь день [фото, видео]

Изменить размер текста: A A

Вечером 1 августа из-под асфальта на Студеной,5 в Нижнем Новгороде забил фонтан.

- Здесь будет новая яма. Звездинка и окрестности, вы можете остаться без воды, - написала нижегородка Юлия на своей странице в Фейсбуке.

Фото: Юлия КенигсбергерФото: СОЦСЕТИ

На опубликованных ею фотографиях видно, как охристые лужи расползаются по проезжей части.

- Фонтанчик среди дороги. Знающие люди говорят, что это магистральная труба и что вокруг полно силовых кабелей, - сообщается в посте.

Водоканал прибыл на место происшествия утром 2 августа. Фото: Юлия Кенигсбергер

Сотрудники офисного здания позвонили аварийную службу, но так и не дождались приезда специалистов.

Сотрудники Водоканала прибыли на место на следующий день в 9:00. Первое, что они сделали, - перекрыли всю улицу.

- Грохочут под окном, вскрывают асфальт. Воду в офисе, разумеется, отключили, - добавила Юлия.

Фото: Юлия Кенигсбергер

Дом № 5 - офисное здание, однако вокруг много жилых домов, которые, вероятно, также на время остались без водоснабжения.

Специалисты обещают выполнить все работы в течение дня. Фото: Юлия Кенигсбергер

«Комсомольская правда» направила запрос в пресс-службу Водоканала, и вот что там ответили:

«Произошла слабая утечка на водопроводной линии диаметром 200 миллиметров. Сейчас специалисты ОАО «Нижегородский водоканал» занимаются устранением повреждения на трубопроводе. Работы будут завершены в течение дня».