«Запустили народное голосование через соцсети, потому что знали – будет хайп» - о «накрутках» голосов в «Команде правительства»

1 Авг. 10:00 2018-08-02T15:25:43+03:00

О скандальной истории с управленческим резервом Нижегородской области – в программе «Около Кремля с Андреем Вовком» на 92,8 FM

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В мае этого года врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин представил региональную программу по открытому отбору высокоэффективных управленцев под названием «Команда Правительства». С помощью этого проекта планируется отбирать кандидаты на ведущие должности в государственные и муниципальные органы власти, а также формироваться кадровый резерв.

Проект «Команда правительства» примечателен тем, что на особом портале правительства в конце июля было запущено народное голосование за кандидатов. Итоги этого голосования были подведены 30 июля, и выяснилось, что у некоторых молодых и амбициозных людей за ночь внезапно прибавилось по 1000-1500 голосов.

О «Команде правительства» и накрутке голосов – в программе «Около Кремля с Андреем Вовком». Гости в студии: управляющий делами правительства Нижегородской области Андрей Бетин и консультант в министерстве спорта Нижегородской области Екатерина Парилова.

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