«Запустили народное голосование через соцсети, потому что знали – будет хайп» - о «накрутках» голосов в «Команде правительства»
В мае этого года врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин представил региональную программу по открытому отбору высокоэффективных управленцев под названием «Команда Правительства». С помощью этого проекта планируется отбирать кандидаты на ведущие должности в государственные и муниципальные органы власти, а также формироваться кадровый резерв.
Проект «Команда правительства» примечателен тем, что на особом портале правительства в конце июля было запущено народное голосование за кандидатов. Итоги этого голосования были подведены 30 июля, и выяснилось, что у некоторых молодых и амбициозных людей за ночь внезапно прибавилось по 1000-1500 голосов.
О «Команде правительства» и накрутке голосов – в программе «Около Кремля с Андреем Вовком». Гости в студии: управляющий делами правительства Нижегородской области Андрей Бетин и консультант в министерстве спорта Нижегородской области Екатерина Парилова.
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«Запустили народное голосование через соцсети, потому что знали – будет хайп» - о накрутках голосов в «Команде правительства».Около Кремля – Нижний НовгородАндрей ВОВК
«Запустили народное голосование через соцсети, потому что знали – будет хайп» - о накрутках голосов в «Команде правительства»