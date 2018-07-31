2018-07-31T19:11:20+03:00
Общество

Сформированы окончательные проекты благоустройства семи общественных пространств Нижнего Новгорода

Технические задания уже переданы в администрации районов
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Пресс-служба администрации Н.НовгородаПресс-служба администрации Н.Новгорода
Изменить размер текста:

В Нижнем Новгороде сформированы окончательные проекты благоустройства общественных городских пространств с учетом пожеланий жителей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На данный момент технические задания уже переданы в администрации районов города.

По словам экспертом, первоочередными общими пожеланиями жителей по всем общественным пространствам стали: установка малых архитектурных форм (скамьи, лавочки, навигационные и информационные элементы), обновление и установка освещения, а также увеличение площади озеленения.

В сквере имени 1905 года будет возвращена историческая планировка сквера, обновлено существующее мощение и восстановлена тропиночная сеть, а также установлены информационные пилоны и плита-сигнация у Острога, подсвечен светильниками в мощении памятник героям и жертвам революции 1905 года.

В сквере в центре Сормова заменят существующее мощение, обновят тропиночную сеть, устроят площадки для отдыха, высадят цветники и кустарники.

В сквере по улице Прыгунова в рамках первой очереди планируется устройство площадок для отдыха и спорта, игровых зон для детей разных возрастов, формирование тропиночной сети.

В парке «Дубки» на 2018 год будут обновляться мощения основных направлений тропиночной сети, а также устройство детской игровой зоны с оборудованием для всех возрастных групп и созданию набивной дорожки для скандинавской ходьбы, бега и лыжных прогулок по периметру парка.

В «Щелоковском хуторе» в этом году будет произведено благоустройство зон пляжей первого и третьего озера, сформирована тропиночная сеть из набивных дорожек и деревянных настилов, устроены площадки для отдыха и детских игр, установлены скамьи, урны, раздевалки, а также разработана и установлена новая навигационная система, которая познакомит горожан с экосистемой памятника природы.

В сквере имени Василия Грабина произведут озеленение, дополнят его новыми участками тропиночной сети, появятся площадки и беседки для отдыха, детские игровые и спортивные зоны, скейт-парк и площадь для временного маркета. Будет сформирована зона для будущей установки памятного знака в честь погибшего летчика по инициативе товарища и сына героя.

В сквере по улице Григорьева будет благоустроена площадь вокруг стелы комсомольцам-канавинцам (в том числе устроен пандус), обновлено мощение существующей тропиночной сети, устроены зоны отдыха, детская и спортивная площадка.

В ближайшем будущем будут проведены аукционы для определения подрядчиков, после чего стартуют строительно-монтажные работы.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Нижегородской области производство яиц увеличилось на 4,5%
СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения 13-летней Маши Ложкаревой
В ближайшие выходные в Нижегородской области сохранится высокая пожароопасность
Жители опасаются эксгибициониста за Нижегородской ярмаркой
Правительство Нижегородской области проведет «горячую линию» по ветхому и аварийному жилью
Женщина на иномарке насмерть сбила пенсионерку на улице Горького
Глеб Никитин: «14 сельских дорог с привлечением средств федерального бюджета планируется построить в 2019 году»
На Автозаводе со 2 августа ограничено движение транспорта по улице Палисадная
Четыре светофора отключены в Нижнем Новгороде 3 августа
Нижний Новгород потратит 580 тысяч рублей на капрмонт пищеблока в школе №24
На улице Шапошникова полностью восстановили движение
В районах Нижегородской области завершилось обсуждение стратегии развития региона
Президент Хорватии поблагодарила Глеба Никитина за проведение ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде
Нижегородские компании задолжали за отопление и горячую воду миллиард рублей
Индивидуальный предприниматель потратит на содержание Нижневолжской набережной 890 тысяч рублей
В Нижегородской области открылся сезон охоты на медведя
Адвокаты Олега Сорокина обжалуют решение суда о продлении его ареста