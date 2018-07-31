Сформированы окончательные проекты благоустройства семи общественных пространств Нижнего Новгорода

31 Июль 16:45 2018-07-31T19:11:20+03:00

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В Нижнем Новгороде сформированы окончательные проекты благоустройства общественных городских пространств с учетом пожеланий жителей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На данный момент технические задания уже переданы в администрации районов города.

По словам экспертом, первоочередными общими пожеланиями жителей по всем общественным пространствам стали: установка малых архитектурных форм (скамьи, лавочки, навигационные и информационные элементы), обновление и установка освещения, а также увеличение площади озеленения.

В сквере имени 1905 года будет возвращена историческая планировка сквера, обновлено существующее мощение и восстановлена тропиночная сеть, а также установлены информационные пилоны и плита-сигнация у Острога, подсвечен светильниками в мощении памятник героям и жертвам революции 1905 года.

В сквере в центре Сормова заменят существующее мощение, обновят тропиночную сеть, устроят площадки для отдыха, высадят цветники и кустарники.

В сквере по улице Прыгунова в рамках первой очереди планируется устройство площадок для отдыха и спорта, игровых зон для детей разных возрастов, формирование тропиночной сети.

В парке «Дубки» на 2018 год будут обновляться мощения основных направлений тропиночной сети, а также устройство детской игровой зоны с оборудованием для всех возрастных групп и созданию набивной дорожки для скандинавской ходьбы, бега и лыжных прогулок по периметру парка.

В «Щелоковском хуторе» в этом году будет произведено благоустройство зон пляжей первого и третьего озера, сформирована тропиночная сеть из набивных дорожек и деревянных настилов, устроены площадки для отдыха и детских игр, установлены скамьи, урны, раздевалки, а также разработана и установлена новая навигационная система, которая познакомит горожан с экосистемой памятника природы.

В сквере имени Василия Грабина произведут озеленение, дополнят его новыми участками тропиночной сети, появятся площадки и беседки для отдыха, детские игровые и спортивные зоны, скейт-парк и площадь для временного маркета. Будет сформирована зона для будущей установки памятного знака в честь погибшего летчика по инициативе товарища и сына героя.

В сквере по улице Григорьева будет благоустроена площадь вокруг стелы комсомольцам-канавинцам (в том числе устроен пандус), обновлено мощение существующей тропиночной сети, устроены зоны отдыха, детская и спортивная площадка.

В ближайшем будущем будут проведены аукционы для определения подрядчиков, после чего стартуют строительно-монтажные работы.