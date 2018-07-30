«Все свалили в кучу и обсуждали как на базаре» - как прошла встреча главы Нижнего Новгорода с жителями Ленинского района
Люди задавали вопросы о транспортных маршрутах, благоустройстве, жаловались на жилищные проблемы
На встрече с главой города жители Ленинского района задавали вопросы о транспортных маршрутах и благоустройстве.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Благоустройство парка «Дубки», перспективы строительства дублёра проспекта Ленина, качество дорог в частном секторе, судьба маршрутной сети в Ленинском районе, отсутствие освещения в ряде домов – эти и другие вопросы обсуждались на протяжении 2,5 часов на встрече главы города с жителями Ленинского района. О предварительных итогах этой встречи – в программе «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.
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«Все свалили в кучу и обсуждали как на базаре» - как прошла встреча главы Нижнего Новгорода с жителями Ленинского района
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