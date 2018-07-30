Летучая мышь и огромный паук шокировали нижегородцев визитом в квартиру

30 Июль 13:41 2018-07-31T18:57:04+03:00

Маленький Бэтмен вызвал умиление, а паука до сих пор обсуждают в соцсетях

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29 июля перед рабочими буднями некоторых нижегородцев ждала встряска. Жители многоквартирного дома обнаружили у себя на стене паука. Новость могла бы не состояться, если бы паук не оказался размером с ладонь, что и всполошило жильцов.

Подозрение на тарантула быстро рассеялось, когда пользователи соцсетей, в ответ на выложенную фотографию, нашли сходство насекомого с домовым пауком.

- Нашли такого же в квартире, вычитала с похожим на картинке в интернете что это домовой паук. Пишут, что он не опасен, но кусается очень больно, - развеяла панику Оксана Сентюрина.

Пользователи соцсетей решили подбодрить жильцов и скинули свои находкиФото: Соцсети

- Я бы покинула Землю после такой находки,брр, - ужасается Елена Кокурина.

Зато летучая мышь, залетевшая уже к другим нижегородцам, вызвала только умиление.

- Теперь у вас есть питомец! Ухаживайте за ним, - посоветовал Владимир Ватлецов.

«А у вас есть сетки для защиты от летучих мышей?» - эксперимент в эфире Радио «КП» 92,8 FM 00:00 00:00

- Ко мне в квартиру пару раз залетала, один раз между окон застряла, другой раз по комнате летала, - даже не удивился Антон Костриков.

- Да что ж такое-то! То пауки размером с галактику, теперь летучие мыши!!! А шансов жить спокойно с открытым окном все меньше, - посетовал пользователь Маленький Злюк.