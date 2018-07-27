27 Июль 15:10 2018-07-27T17:45:11+03:00

Хищница плещется в холодном бассейне в три метра глубиной и ловит живую рыбу

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Полярную медведицу Симону привезли погостить в Нижний Новгород в честь 15-летия зоопарка «Лимпопо». Случай уникальный — в России всего 16 зоопарков, в которых живут белые медведи.

Свой нрав гостья показала еще во время дороги из московского зоопарка — в наши края Симона отправилась именно оттуда.

- Перевозить медведицу стали 23 июля ночью. Приходилось останавливаться каждый час, а то и полчаса — хищница нервничала и раскачивала клетку вместе с автомобилем, - вспоминает пресс-секретарь зоопарка «Лимпопо» Анна Белякова.

Восемь месяцев для Симоны отстраивали кусочек Северного полюса, состоящий из большого вольера с глубоким бассейном в три метра глубиной и прозрачной холодной водой. К вольеру оборудовали два подхода для гостей зоопарка — за хищницей можно наблюдать как с земли, так и с балкона.

В ближайшее время хищницу хотят порадовать установкой генератора снега и льдаФото: Светлана СТРОКАН

- Когда медведица впервые вошла в вольер, то стала обнюхивать воздух. Видно, что ей до сих пор немного непривычно. Но купается она с удовольствием, - добавляет Анна Белякова.

Волнение на аппетите Симоны не сказалось — в день она съедает 10 килограммов жирной скумбрии или красной рыбы и пять килограммов мяса.

Чтобы хищница встряхнулась, живую рыбу выпускают в бассейн. Симона кидается в воду и плещется, пока не поймает долгожданную добычу.

Кроме рыбы полярной гостье дают молочные продукты, овощи и мясо, к которому она не испытывает особой тяги, как к рыбе.

Возраст Симоны — 24 года — можно приравнять к 50-летию человека. Стоит ли говорить, что за это время она успела состояться и как мама, и как бабушка.

Полярная хищница привыкла к теплому климату, но к такой аномальной жаре в 32 градуса тепла явно не была готоваФото: Светлана СТРОКАН

- Вы подумайте только, у медведицы 14 детей и 15 внуков. На этом решили остановиться, больше рожать она не собирается — пора ей отдохнуть, - сообщили в зоопарке.

Вскоре новый дом хищницы оборудуют льдогенератором:

- Погода, конечно, совсем не для нее. Но в Москве такой же климат и она привыкла — как станет жарко, бросается в воду. Бассейн оборудован охладительной системой и фильтрами. Но хотелось бы еще сделать в вольере генератор льда, тогда она совсем окажется в естественной среде обитания, - поделился планами директор зоопарка «Лимпопо» Владимир Герасичкин.

Как оказалось, Симона приехала в Нижний Новгород только на полгода. Потом в вольере поселится медведица, которую спасли на берегах Якутского моря. Молодая хищница проживет в зоопарке всю жизнь, к ней подселят и самца:

Для медведицы вольер оборудован бассейном с автоматическим охлаждением и фильтрамиФото: Светлана СТРОКАН

- Только для него нужно будет строить отдельный бассейн. Потому что самец с самкой не уживаются и, как правило, проводят время вместе только для размножения.

Сочные новости.