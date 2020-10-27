Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 26 октября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.
Фото: Александр ГЛУЗ
В Нижегородской области продолжает расти число заболевших коронавирусом. Только за последние сутки в регионе было выявлено 369 новых случаев заражения коронавирусом. При этом в 23 районах Нижегородской области новых заражений не было выявлено вовсе.
- Из 40 005 зараженных этой опасной инфекцией, 19 360 человек проживают в самом Нижнем Новгороде, остальные 20 645 человек – распределены по районам и городским округам Нижегородской области, - рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. – Наибольшее число зараженных по-прежнему насчитывается в Дзержинске( 3685 человек), в Павловском районе (1815 человек) и на Бору (1502). Одновременно с этим растет и число выздоровевших – оно достигло 33 707 человек.
Напомним, в Нижегородской области в последнее время был ужесточен контроль за соблюдением масочного режима. Особенно пристальное внимание этому уделяется в магазинах и общественном транспорте. Также в регионе был продлен режим самоизоляции для пожилых нижегородцев, людей с хроническими заболеваниями и беременных женщин.
КОНКРЕТНО
Сколько заболевших в каждом районе Нижегородской области?
1. Ардатовский район – 162
2. г.о.г. Арзамас – 573
3. Арзамасский – 290
4. Балахнинский – 555
5. Богородский – 1 014
6. Большеболдинский – 112
7. Большемурашкинский – 30
8. г.о.г. Бор – 1 502
9. Бутурлинский – 37
10. Вадский – 57
11. Варнавинский район – 138
12. Вачский – 316
13. Ветлужский – 125
14. Вознесенский – 181
15. Володарский – 608
16. Воротынский – 49
17. Воскресенский – 167
18. Выксунский – 253
19. Гагинский – 125
20. Городецкий – 803
21. Д.Константиновский – 80
22. Дзержинск – 3 685
23. Дивеевский – 441
24. Княгининский - 107
25. Ковернинский – 156
26. Краснобаковский – 74
27. Краснооктябрьский – 244
28. Кстовский – 836
29. Кулебакский – 766
30. Лукояновский – 225
31. Лысковский – 459
32. Навашинский – 327
33. Павловский – 1 815
34. Первомайский – 47
35. Перевозский – 39
36. Пильнинский – 222
37. Починковский – 258
38. Семеновский – 636
39. Сергачский – 358
40. Сеченовский – 136
41. Сокольский – 48
42. Сосновский – 515
43. Спасский – 73
44. Тонкинский – 124
45. Тоншаевский – 216
46. Уренский – 388
47. Чкаловский – 160
48. Шарангский – 141
49. Шатковский – 445
50. Шахунский – 484