Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 26 октября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших. Фото: Александр ГЛУЗ

В Нижегородской области продолжает расти число заболевших коронавирусом. Только за последние сутки в регионе было выявлено 369 новых случаев заражения коронавирусом. При этом в 23 районах Нижегородской области новых заражений не было выявлено вовсе.

- Из 40 005 зараженных этой опасной инфекцией, 19 360 человек проживают в самом Нижнем Новгороде, остальные 20 645 человек – распределены по районам и городским округам Нижегородской области, - рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. – Наибольшее число зараженных по-прежнему насчитывается в Дзержинске( 3685 человек), в Павловском районе (1815 человек) и на Бору (1502). Одновременно с этим растет и число выздоровевших – оно достигло 33 707 человек.

Напомним, в Нижегородской области в последнее время был ужесточен контроль за соблюдением масочного режима. Особенно пристальное внимание этому уделяется в магазинах и общественном транспорте. Также в регионе был продлен режим самоизоляции для пожилых нижегородцев, людей с хроническими заболеваниями и беременных женщин.

КОНКРЕТНО

Сколько заболевших в каждом районе Нижегородской области?

1. Ардатовский район – 162

2. г.о.г. Арзамас – 573

3. Арзамасский – 290

4. Балахнинский – 555

5. Богородский – 1 014

6. Большеболдинский – 112

7. Большемурашкинский – 30

8. г.о.г. Бор – 1 502

9. Бутурлинский – 37

10. Вадский – 57

11. Варнавинский район – 138

12. Вачский – 316

13. Ветлужский – 125

14. Вознесенский – 181

15. Володарский – 608

16. Воротынский – 49

17. Воскресенский – 167

18. Выксунский – 253

19. Гагинский – 125

20. Городецкий – 803

21. Д.Константиновский – 80

22. Дзержинск – 3 685

23. Дивеевский – 441

24. Княгининский - 107

25. Ковернинский – 156

26. Краснобаковский – 74

27. Краснооктябрьский – 244

28. Кстовский – 836

29. Кулебакский – 766

30. Лукояновский – 225

31. Лысковский – 459

32. Навашинский – 327

33. Павловский – 1 815

34. Первомайский – 47

35. Перевозский – 39

36. Пильнинский – 222

37. Починковский – 258

38. Семеновский – 636

39. Сергачский – 358

40. Сеченовский – 136

41. Сокольский – 48

42. Сосновский – 515

43. Спасский – 73

44. Тонкинский – 124

45. Тоншаевский – 216

46. Уренский – 388

47. Чкаловский – 160

48. Шарангский – 141

49. Шатковский – 445

50. Шахунский – 484