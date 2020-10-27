Смыслы, созданные Дерипаской

Олег Дерипаска выбрал особый путь – это наши инженеры должны делать русские автомобили.

На днях про Горьковский автозавод написала «Новая газета» . Удивительно, но это не про политику и даже не про машины. А... про секреты созидания и поиск смысла жизни, который, похоже, нашли на ГАЗе.

«Новую газету» трудно заподозрить в особой симпатии к крупному бизнесу. Тем более примечателен факт выхода такого материала в этом издании – в чем-то сложного для восприятия, философского. Это феноменальный текст, основанный на беседах с простыми рабочими и инженерами ГАЗа.

Плод этой работы на ГАЗе – одно из самых эффективных производств в России, где собирают новейшую линейку техники.

Плод этой работы на ГАЗе – одно из самых эффективных производств в России, где собирают новейшую линейку техники «ГАЗель NEXT», «ГАЗель CITY», среднетоннажные грузовики «ГАЗон NEXT» и «САДКО NEXT». Это те машины, которые нужны русскому человеку, потому что их делали люди, которые постигли загадочный русский механизм.Действия людей и потоки материалов на ГАЗе расписаны по секундам. Лишние и неудобные движения исключены. Так работает Производственная система ГАЗ. В ее основе – принципы умной организации труда японской Toyota, которую в 2003-м внедрил на ГАЗе акционер компании Олег Дерипаска. Потом эта система стала мейнстримом и получила распространение почти во всех сферах экономики страны.«Это было похоже на гигантскую мастерскую Творца, шумную, пахнущую пугающей простотой мира и пронизанную светом и радостью какой-то недосягаемой мечты, - такие впечатления остались у автора после посещения завода. – В огромном цеху, в начале медленно ползущих лент конвейера, закладывались черные металлические рамы, скелеты новых сущностей (автомобилей – прим. ред), предназначенных к выходу в мир. 1100 человек присоединяли к скелетам по 5 тысяч деталей, тратя на это строго определенное время».

А ведь не все помнят, что еще 15 лет назад на ГАЗе обсуждали другие варианты развития. Например, взять иностранную платформу и посадить на нее свой кузов. Но Олег Дерипаска выбрал другой путь – это наши инженеры должны делать русские автомобили. А в основе таких устремлений должна была лежать его вера в то, что в нашей стране могут создаваться современные механизмы. Только для этого сначала нужно было сделать на ГАЗе практически невозможное. Создать новые подходы к качеству. Изменить все бизнес-процессы. Построить новые высокотехнологичные производства. Но самое главное, что удалось сделать Дерипаске и наверное, самое трудное — это дать веру в собственные силы и свободу творчества инженерам, вовлечь в процесс рабочих и признавать их мнение.

И тут стоит обратить внимание на интервью президента Вадима Сорокина, которое тоже вышло в «Новой газете». «Мировоззрение американцев базируется на законности, вот и все. Славянское же мировоззрение базируется на справедливости,» - говорит он.Именно об этом и пишет «Новая газета». О том, что сотрудники на ГАЗе чувствуют себя творцами. О том, что на нижегородском заводе за будничной работой, за каждой операцией – люди, которые делают свое дело, сеют вокруг себя красоту и созидание. Именно эти ценности, заложенные промышленником нового типа Олегом Дерипаской, позволяют ГАЗу сегодня быть островом стабильности и смысла в бушующем море противоречий, страхов и крушения надежд.Нельзя не признать и то, что в наши дни Горьковский автозавод стал символом международного сотрудничества. Построенный вместе с американцами, впитав японский опыт, он в каждый современный проект, в каждую машину привносит свои смыслы. Под одной крышей для работы над общим делом Олег Дерипаска собрал русских, японцев, немцев, чехов, корейцев. Чем не международный гигант, готовый поделиться своим знанием бытия и русской смекалкой с миром? Но дальнейшее развитие ГАЗа сдерживают санкции, о которых в статье не сказано ни слова.

Действия людей и потоки материалов на ГАЗе расписаны по секундам.

Может быть, именно поэтому Дерипаска и был выбран американцами как санкционная мишень против загадочной русской души? Души, которая постигла механизм созидания и создает реальные ценности для своей страны.