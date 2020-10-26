Нижегородцам показали, как может выглядеть ЖК «Симфония Нижнего»

Так выглядит проект, занявший первое место. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде подвели итоги открытого архитектурного конкурса на лучший эскизный проект жилого комплекса «Симфония Нижнего», который будет строиться на территории Започаинья. Об этом сообщает региональное министерство градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области.

Так выглядит проект, получивший третье место. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

- Все поступившие на конкурс работы оценивало профессиональное жюри, в которое вошли и представители министерства, и застройщика, и архитекторы города, - рассказала министр градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области Марина Ракова. - Территория улицы Ильинской и прилегающих кварталов отличается своей уникальностью и сложностью. Для нас важно, чтобы появляющиеся здесь новые объекты органично вписывались в существующую архитектуру и становились настоящими событиями для Нижнего Новгорода.

Так выглядит проект, занявший второе место. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Напомним, конкурс проходил с 12 августа по 25 октября. Поддержку ему оказали представители общероссийской общественной организации «Союз архитекторов России». Инициатором его проведения выступил Минград региона. Заказчиком стал ООО «РегионИнвест52», а оператором «БЮРО деловых событий».

КСТАТИ

На финал конкурса поступило 11 проектов от участников из Нижнего Новгорода, Москвы, Калининграда, Санкт-Петербурга и Владикавказа. Победители получили премии: за 1-е место – 300 000 рублей, за 2-е место – 200 000 рублей, за 3-е место – по 150 000 рублей.