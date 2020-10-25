Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 24 октября 2020 года: количество зараженных приближается к отметке в 39 тысяч Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на 01:00 25 октября 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 38 864 человек. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 384 новых случая заражения.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 480 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 32 997 жителей Нижегородской области.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области Фото: Яндекс

К сожалению, число умерших выросло до 700 человек, ещё десять нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Напомним,что ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин также внес изменения в Указ о режиме повышенной готовности. Теперь люди с признаками респираторных заболеваний теперь обязаны носить маски во всех случаях при выходе из дома.

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