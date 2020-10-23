Погода в Нижнем Новгороде 24-25 октября: Холодно и сыро. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Нижнем Новгороде в выходные 24-25 октября не принесет нижегородцам ничего хорошего. С бабьим летом покончено, и время золотой осени тоже прошло – в ближайшие дни в регионе будет холодно и сыро.

- В субботу, 24 октября, весь день будет лить дождь, - обещают синоптики. – При этом в дневные часы столбики термометров поднимутся до +9..+10 градусов. К вечеру похолодает до + 5 градусов.

Схожая погода ожидает нижегородцев и в воскресенье, 25 октября. Пришедшее похолодание только укрепит свои позиции.

- Даже днем в воскресенье столбики термометров не поднимутся выше +6…+7 градусов, - сообщают синоптики. – К вечеру похолодает до +3 градусов. При этом целый день продолжит лить дождь.

В общем, если вы надумаете прогуляться в эти выходные, то одевайтесь теплее. И не забудьте прихватить зонт - без него на улице делать нечего.