Программа 800-летия Нижнего Новгорода будет готова к концу года Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Программу празднования 800-летия Нижнего Новгорода представят депутатам в декабре. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии городской думы по социальной политике.

- Празднование 800-летия Нижнего Новгорода растянется на весь 2021 год, - рассказали в департаменте культуры городской администрации. – Кульминацией юбилея станет шоу на стадионе «Нижний Новгород». Оно будет транслироваться в прямом эфире на экранах во всех районах города. Кроме того, новое прочтение получат такие традиционные фестивали как Ночь музеев, День Победы, Приволжская фиеста и другие.

По словам главы департамента культуры Романа Беагона, главной фан-зоной для нижегородцев и гостей города станет Нижневолжская набережная. Также свои центральные площадки для празднования юбилея появятся в каждом районе города. В зависимости от того, какая сумма будет выделена дополнительно на проведение этих мероприятий, будет определена и сумма, направленная районам.

Однако, несмотря на активную подготовку к юбилею города, депутаты опасаются, что эпидемиологическая обстановка может повлиять на проведение мероприятий в первой половине года. В связи с этим они рекомендуют уже сейчас продумать альтернативные варианты празднования.