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Москва подарит Нижнему Новгороду еще 40 своих троллейбусов

На линию они выйдут к Новому году
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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Москва подарит Нижнему Новгороду еще 40 своих троллейбусов.

Москва подарит Нижнему Новгороду еще 40 своих троллейбусов.

Фото: Екатерина СЕМЕНОВА

Необычный подарок от столицы получит Нижний Новгород к Новому году – еще сорок московских троллейбусов. Все они уже успели покататься по столичным дорогам и теперь смогут послужить нижегородцам.

- Все эти троллейбусы были выпущены в 2008-2012 годах, - пояснила председатель КУГИ и ЗР администрации города Светлана Помпаева. – В феврале этого года специалисты «Нижегородэлектротранса» уже осмотрели подвижной состав. Он находится в удовлетворительном техническом состоянии.

В ходе заседания постоянной комиссии Гордумы по имуществу и земельным отношениям депутаты одобрили передачу этих троллейбусов в муниципальную собственность Нижнего Новгорода.

- Все эти троллейбусы низкопольные, - пояснил исполняющий обязанности генерального директора МП «Нижегородэлектротранс» Андрей Шекунов. – Они более экономичные и комфортабельные по сравнению с нижегородскими. По нашим прогнозам, они смогут прослужить без капитального ремонта еще лет 6-7.

Уже известно, что новые троллейбусы планируется выпустить на линию перед Новым годом. Стоимость их доставки в Нижний Новгород составит примерно 4,8 миллиона рублей.

Напомним, ранее Нижнему Новгороду столица уже подарила 30 своих троллейбусов. 25 из них работают на маршрутах.

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