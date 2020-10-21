Три кандидата на пост главы Нижнего Новгорода: кто собирается стать мэром. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Нижнем Новгороде сегодня прошел конкурс по отбору кандидатов на должность главы города. На этот пост претендуют три кандидата. Собеседования с ними из-за коронавируса проходили по видеосвязи. Правда, сами нижегородцы услышать озвученные ими программы не смогли – заседание комиссии проходило в закрытом режиме. По итогам этого собеседования было решено представить городской думе всех трех кандидатов. Рассказываем, кто претендует на пост градоначальника.

Юрий Шалабаев

В настоящее время является исполняющим обязанности мэра Нижнего Новгорода. На этот пост он был назначен 6 мая 2020 года после добровольной отставки прежнего мэра города Владимира Панова.

В настоящее время является исполняющим обязанности мэра Нижнего Новгорода. ФОТО: Александр Воложанин.

Юрий Шалабаев является уроженцем Нижнего Новгорода. Он родился в Горьком 12 декабря 1980 года. В 2002 году он окончил ННГУ имени Лобачевского по специальности «Финансы и кредит». В 2007 году прошел повышение квалификации по программе «Эффективное управление бюджетными процессами. Спустя год прошел переподготовку по специальности «Юриспруденция» в Волго-Вятской академии государственной службы. В 2018-2019 году он стал победителем конкурса «Лидеры России».

Свою деятельность он начал с работы ведущего специалиста управления бюджетной политики министерства финансов Нижегородской области. В этом министерстве он прошел путь от заведующего сектора реформирования до заместителя министра финансов Нижегородской области.

Кирилл Лазорин

В настоящее время является нотариусом, занимается частной практикой в Нижнем Новгороде. Также является депутатом городской думы седьмого созыва. Возглавляет постоянную комиссию думы Нижнего Новгорода по имуществу и земельным отношениям. Также входит в состав комиссии по экологии. Является членом Коммунистической партии Российской федерации.

В настоящее время является нотариусом. ФОТО: Гордума Нижнего Новгорода.

Родился в Нижнем Новгороде 15 мая 1974 года. Окончил ННГУ имени Лобачевского по специальности «Юриспруденция». Начал свою работу в 1991 году простым рабочим на заводе ГАЗ. К работе по специальности приступил в 1993 году. В разные годы занимался как частной практикой, так и начальником юридического отдела на заводе. Впервые избран в городскую думу Нижнего Новгорода в 2010 году.

Герман Карачевский

В настоящее время является генеральным директором ООО «Нижний град». Также является депутатом городской думы седьмого созыва, где представляет партию ЛДПР. Является заместителем председателя постоянной комиссии городской думы по транспорту и связи. Также входит в комиссию по имуществу и земельным отношениям.

В настоящее время является генеральным директором ООО «Нижний град». ФОТО: Гордума Нижнего Новгорода.

Родился 17 июля 1968 года. Окончил Горьковское высшее военное училище тыла имени Маршала Советского Союза Баграмяна. В разные годы возглавлял завод ярославского проектного института «Резиноасбопроект» и целый ряд других нижегородских фирм.

Также Герман Карачевский известен как профессиональный спортсмен. Являлся членом сборной России по лыжным гонкам на Олимпийских играх в 1992 году.

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