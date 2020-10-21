БК «Нижний Новгород» уходит на карантин

Сейчас ведутся переговоры о переносе ближайших запланированных игр. Фото: БК Нижний Новгород

Основная команда баскетбольного клуба «Нижний Новгород» уходит на карантин. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Такое решение связано с тем, что у семи игроков «Нижнего Новгорода» обнаружили коронавирус. Отметим, что весь состав команды сдал тесты на коронавирусную инфекцию перед первым матчем Лиги Чемпионов.

Сегодня, 21 октября, нижегородские ребята должны были сыграть против команды «Фалко Сомбатхей» из Венгрии. Матч, естественно, не состоялся, его перенесли на другую дату. Сейчас также ведутся переговоры с Единой Лигой ВТБ о переносе ближайших запланированных игр.

Игроки баскетбольного клуба, у кого оказался положительный тест на COVID-19, в настоящий момент изолированы и находятся под наблюдением врачей. У них заболевание протекает бессимптомно, в легкой форме.

Остальные члены команды, контактирующие с зараженными, ушли на двухнедельный карантин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru

Также следите за последними новостями в нашем телеграмм-канале!