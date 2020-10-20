«Испугалась, что лифт закроется»: Молодая мать выронила новорожденного сына на бетонный пол

Нижегородка выронила новорожденного сына на бетонный пол. Фото: Иван ВИСЛОВ

Прогулка с детьми едва не закончилась трагедией для нижегородской семьи Федоровых (имена героев изменены – прим. ред.). И все из-за обычной детской шалости.

- Утром 2 октября мы пошли на прогулку, - рассказывает Екатерина Федорова. – Все было хорошо – со мной была маленькая дочка и новорожденный сынок. Примерно к полудню мы решили вернуться. Но тут произошло страшное.

Когда мама с детьми вошла в подъезд, девочка опрометью кинулась к лифту и начала беспорядочно нажимать все кнопки разом.

- Я испугалась, что лифт закроется, - вспоминает мать. – И поспешила к дочери. Я не знаю, как это получилось, но малыш вылетел у меня из рук и ударился головой об бетонный пол. Это ужас!

Молодая мамочка сразу вызвала скорую помощь, и ребенка тут же отвезли в детскую областную клиническую больницу. У него была обнаружена зарытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом правой теменной гости.

- Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Малышу уже сделали томографию головного мозга. К счастью, атрофических изменений в головном мозге не обнаружено.

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