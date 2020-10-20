3D-болельщики появились на матчах ХК «Торпедо». Фото: ХК "Торпедо"

Из-за режима повышенной готовности, введенного в связи с пандемией коронавируса, нижегородцам вновь запретили посещать спортивные мероприятия. Но играть при пустых трибунах хоккеистам нижегородского «Торпедо» больше не придется. Теперь обычных фанатов заменят 3D-болельщики.

- Сейчас из-за сложной эпидемиологической ситуации действуют ограничения по вместимости, поэтому далеко не все желающие могут оказаться на трибунах, - пояснили в пресс-службе ХК «Торпедо». - Ответом на данную проблему стал наш совместный проект с «Яндекс Go». В течение нескольких недель болельщики загружали свои фотографии на специальный сервер. А потом на основе этих снимков были изготовлены макеты болельщиков. И все это совершенно бесплатно для фанатов!

Теперь на играх можно увидеть фанатов клуба со всей страны. Фото: ХК "Торпедо"

Теперь те места, которые пустовали из-за коронавирусных ограничений, больше пустовать не будут. На них будут установлены фигуры счастливых болельщиков. К слову, в России нижегородцы стали первопроходцами в проведении подобных акций. А вот в Англии и Германии в период пандемии 3D-болельщиков уже использовали.

Напомним, накануне хоккейный клуб «Торпедо» проиграл китайской команде «Куньлунь Ред Стар» со счетом 1:3. Следующий матч состоится 21 октября в Москве. Нижегородцам придется сразиться с ЦСКА.

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