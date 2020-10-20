«Нижегородцам старше 65 лет продлят больничные на две недели»: изменения в указе о режиме повышенной готовности

Кроме того, согласно подписанному документу рестораны и кафе с 12 ночи до 6 утра могут работать только на вынос. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес новые изменения в указ о режиме повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно подписанному документу рестораны и кафе с 12 ночи до 6 утра могут работать только на вынос. В это время внутри заведений не должно находиться посетителей.

- Пришлось пойти на эту меру из-за того, что многие нарушают запрет на вечеринки. Потом посетители этих вечеринок пополняют нашу растущую статистику заболевших, - сообщил в своём Instagram глава региона.

Отметим, что открытие организаций общественного питания было продиктовано в связи с экономическими соображениями.

- С завершением летнего сезона общепит потерял возможность использовать открытые веранды, поэтому сейчас нужно максимально ответственно подойти к организации работы. Закрытое помещение – это совсем другой уровень угрозы, - сообщил Глеб Никитин.

Также изменения в указе о повышенной готовности коснулись и масочного режима. Теперь в указе обозначено, что люди должны не просто использовать средства индивидуальной защиты, а защищать ими органы дыхания. Правильное ношение масок позволит снизить риски заражения коронавирусной инфекцией.

- В случае, когда маска не защищает органы дыхания, это может представлять серьезную опасность для окружающих. Если человек болен и не знает об этом, он может многих заразить, - подчеркнул губернатор.

Кроме того, полная самоизоляция для людей старше 65 лет продлена до 8 ноября 2020 года. В соответствии с этим граждане из этой возрастной категории могут продлить больничный ещё на две недели.

- Это обусловлено тем, что для старшего поколения коронавирус представляет особо сильную угрозу. Важно, чтобы люди солидного возраста сейчас относились к этому максимально ответственно, - поделился Глеб Никитин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru

Также следите за последними новостями в нашем телеграмм-канале!